Haar (www.aktiencheck.de) - CENIT-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die CENIT-Aktie (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker Symbol: CSH) unter die Lupe.Das Stuttgarter Beratungs- und IT-Softwarehaus beabsichtige die Übernahme des französischen Software-Implementierungsspezialisten Keonys. Keonys sei ein europäischer Referenzpartner für die Software-Integration in den Bereichen Product Lifecycle Management (PLM) sowie 3D-Design auf Basis der Softwareprodukte von Dassault Systèmes. Wie CENIT-Firmenchef Kurt Bengel in einem Hintergrundgespräch mit der "Vorstandswoche.de" mitgeteilt habe, solle die Übernahme bis Ende Q1 oder Anfang April abgeschlossen sein."Wir sind uns einig. Derzeit arbeiten wir an der Finalisierung der Verträge." Dassault Systèmes, ein wichtiger strategischer Partner für Keonys als auch für Cenit selbst, stehe hinter der Transaktion und würde diese begrüßen. Die Franzosen hätten im Jahr 2015 einen Umsatz von ca. 56 Mio. Euro eingefahren. Zum Ertragsniveau habe sich Bengel nicht konkret äußern wollen. Es sei allerdings davon auszugehen, dass die Franzosen längst nicht so profitabel wirtschaften würden wie CENIT. Nach Berechnungen der "Vorstandswoche.de" dürfte Keonys lediglich mit einer unteren einstelligen EBIT-Marge wirtschaften. Zudem dürfte das Unternehmen gewisse Verbindlichkeiten in der Bilanz ausweisen.CENIT wolle das Unternehmen für einen relativ überschaubaren Betrag von 6 Mio. Euro kaufen. Das verdeutliche, dass die Zielgesellschaft sicherlich nicht hoch profitabel sei und einen Berg von Cash ausweist. "Keonys passt sehr gut zu uns. Analog zu unserem Geschäft hat das Unternehmen seinen Fokus auf PLM Beratung und auf den Vertrieb von Fremdsoftware als Dassault Value Added Reseller." Bengel sehe für das Unternehmen gute Wachstumschancen. Einen Umsatzrückgang erwarte er bei Keonys nicht. Vielmehr sei es das Ziel, dass die Gesellschaft die Margen deutlich steigere. "Mit dieser Übernahme unterstreichen wir unsere CENIT 2020 Strategie und wachsen damit schneller als bisher geplant", sage Bengel.Für das Jahr 2016 habe CENIT ein Umsatzplus von 5% bei einer Steigerung des Gewinns vor Steuern und Zinsen im hohen, einstelligen Prozentbereich prognostiziert. Nach 9 Monaten hätten das Umsatzwachstum leicht im Plus und das EBIT-Wachstum im Rahmen der eigenen Planung gelegen. Mit dem Verlauf des vergangenen Geschäftsjahres zeige sich Bengel zufrieden. "Unser Q4 ist ganz erfreulich verlaufen. 2016 war ein gutes Jahr für Cenit." Auf Basis der Neunmonatszahlen gehe die von "Vorstandswoche.de" von einem Jahresumsatz von ca. 125 Mio. Euro, was nicht ganz einem Umsatzplus von 5% entsprechen würde. Beim EBIT rechne die "Vorstandswoche.de" indes mit dem Erreichen der Zielvorgabe auf ein Niveau von 11.5 Mio. Euro. Das würde einer EBIT-Marge von 9,2% entsprechen, nach 8,7% im Vorjahr.Für das Jahr 2016 hätten die Aktionäre eine Dividende von 1 Euro je Aktie erhalten. Diese habe sich aus einer Sockeldividende von 50 Cent je Aktie zusammen plus mindestens 50% Prozent des Jahresgewinns gesetzt. Das Programm der Sockeldividende sei eigentlich im vergangenen Jahr abgelaufen. Bengel habe sich zur Dividendenzahlung für 2016 nicht äußern wollen. "Wir haben das Thema noch nicht final besprochen, weshalb ich mich dazu nicht konkret äußern kann. Ich gehe aber davon aus, dass Cenit wieder eine attraktive Dividende auszahlen wird." Angesichts einer Nettoliquidität von mehr als 30 Mio. Euro und einem Free Cashflow, den "Vorstandswoche.de"für 2016 auf mehr als 8 Mio. Euro schätze, sollte CENIT trotz der geplanten Übernahme von Keonys 1 Euro je Aktie auszahlen. Das würde einer guten Rendite von fast 5% entsprechen.Im Jahr 2017 dürfte Cenit ohne Keonys die Umsätze und Erträge mindestens auf dem Niveau des Vorjahres stabilisieren. Bengel zeige sich grundsätzlich optimistisch; verweise aber auf eventuelle Risiken in den USA. Dort erziele CENIT 15% der Umsätze. Ein wichtiger Kunde sei zum Beispiel Boeing, mit dem in 2016 ein größeres Projekt erfolgreich beendet worden sei. Sollten die US-Kunden künftig verstärkt Dienstleister aus ihrer Heimat beauftragen, wäre dies nicht vorteilhaft für CENIT.