Kurzprofil CELLINK AB:



CELLINK AB (ISIN: SE0013647385, WKN: A2PX00, Ticker-Symbol: 49Z, Stockholm-Ticker-Symbol: CLNK-B) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Gesundheitswesen tätig ist. Das Unternehmen ist als Anbieter von fortschrittlichen Bioprint-Lösungen für den Gesundheitssektor tätig. Das Unternehmen bietet 3D-Bioprinting von menschlichen Geweben und Organen an. Die Technologie des Unternehmens erleichtert die Biofabrikation von zellbeladenen anatomischen Strukturen mit kontrollierter Zelldichte und homogener Verteilung lebensfähiger Zellen. Die zellbeladenen Bioinkstrukturen werden dann in vitro unter kontrollierten Bedingungen für eine Vielzahl von Experimenten kultiviert. Darüber hinaus kann das Bioprinting mit menschlichen Zellen mit computergestütztem Design (CAD) und computergestützter Fertigung (CAM) kombiniert werden, wobei medizinische Bilder von CT- oder MRT-Scans verwendet werden, um einen Bauplan (3D-Modell) für das Bioprinting von patientenspezifischen Geweben und Organen zu erstellen. (15.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CELLINK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des schwedischen Bioprinting-Spezialisten CELLINK AB (ISIN: SE0013647385, WKN: A2PX00, Ticker-Symbol: 49Z, Stockholm-Ticker-Symbol: CLNK-B) unter die Lupe.CELLINK sei bekannt für seine aggressive Buy-and-Build-Strategie. Mit dem finnischen Unternehmen Ginolis habe CELLINK nun das nächste passende Übernahmeobjekt gefunden. Die Schweden würden für die Gesellschaft 70 Mio. Euro auf den Tisch legen. Der Kaufpreis ergebe sich aus einer Aktien- und Cash-Komponente.40 Prozent der Summe wolle CELLINK in Form von neuen Aktien bezahlen, den Rest in bar. Ginolis habe sich auf die Robotik- und Diagnostik-Automatisierung im Bereich Life Sciences spezialisiert. Die Gesellschaft fertige derzeit sowohl in den USA als auch in Europa Systeme für die Herstellung von Covid-19-Tests, heiße es weiter. Zudem biete Ginolis ein Portfolio von Lösungen zur Automatisierung der Produktion von Verbrauchsmaterialien für medizinische Geräte an.Ginolis solle ab dem 1. März im CELLINK-Konzernverbund konsolidiert werden. "Mit dieser strategischen Akquisition von Ginolis setzen wir die Vision der Biokonvergenz von CELLINK weiter um und schaffen die Zukunft der Medizin, indem wir den Patienten einen Schritt näher kommen und die Gesundheitsversorgung weltweit verbessern", so Firmenlenker Erik Gatenholm zur Transaktion.Engagierte Anleger sollten abermals Teilgewinnmitnahmen überdenken - trotz der extrem vielversprechenden Zukunftsperspektiven, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link