Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

5,558 EUR +1,39% (07.01.2020, 12:05)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

5,548 EUR +1,24% (07.01.2020, 12:01)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) vereinfacht das Leben in der digitalen Welt. Die Gesellschaft ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. (07.01.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die CECONOMY-Stammaktie (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF).Die CECONOMY-Stammaktie habe in den letzten Wochen (1 Monat: +20%) deutlich zulegen können. Der Analyst führe dies neben den ergebnisseitig besser als erwartet ausgefallenen Ergebniskennzahlen zum vierten Quartal 2018/19 (am 17.12.), dem soliden Ausblick für das Geschäftsjahr 2019/20 (30.09.) auch auf positive Daten des HDE zum Weihnachtsgeschäft 2019 in Deutschland (Einzelhandelsumsatz: +3,0% y/y auf 102,4 Mrd. Euro) zurück, von denen auch CECONOMY als führender Elektronik-Einzelhändler Deutschlands deutlich profitiert haben sollte.Die negative Überraschung, dass der Termin für die Präsentation des Transformationsplans auf den 26.03.2020 (zuvor: "rund um den Jahreswechsel") verschoben werde, habe die Aktie im Anschluss an die Zahlenbekanntgabe nur kurzfristig belastet. In den Vordergrund würden nun aber zunehmend die Erwartungen an den Transformationsplan rücken. Zu dem Maßnahmenpaket des Transformationsplans dürfte es mit Blick auf Äußerungen des Managements gegenüber verschiedenen Zeitungen auch ein signifikanter Umbau der Filialen (u.a. Reduzierung der Fläche, Straffung des Sortiments, mehr Flächen für Markenhersteller) zählen.Unter Berücksichtigung der Faktoren (solide Entwicklung des Segments DACH; zu erwartende Profitabilitätsfortschritte; Abbau von Doppelstrukturen bei CECONOMY und MediaMarktSaturn; Überprüfung von operativen Einheiten (z.B. Einstellung des Streaming-Dienstes Juke); schwieriges Wettbewerbsumfeld in den Niederlanden und Polen) ermittelt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ein neues Kursziel von 6,00 (alt: 5,00) Euro und bestätigt sein "halten"-Votum für die CECONOMY-Stammaktie. (Analyse vom 07.01.2020)Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie: