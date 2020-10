Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

4,396 EUR +5,52% (12.10.2020, 22:26)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY AG:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist ein führendes Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Sie entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des METRO Konzerns und führt dessen Elektroniksparte eigenständig fort. CECONOMY betreibt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn, andere Marken sind Redcoon, der Musik-Streaming-Dienst Juke!, iBOOD und Retail Media Group.



Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (12.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF unter die Lupe.Die CECONOMY-Aktie sei nach Bekanntgabe von Informationen zum abgelaufenen Geschäftsjahr angesprungen. Der SDAX-Wert notiere damit auf dem höchsten Stand seit Februar 2020. Demnach übertreffe das Unternehmen beim operativen Ergebnis (EBIT) sowohl die eigene Prognose als auch die Markterwartung. Dies sei maßgeblich auf eine besser als erwartete Umsatzentwicklung im vierten Geschäftsquartal, insbesondere aufgrund einer fortgesetzt starken Kundennachfrage sowie den weiterhin erfolgreichen Online-Aktivitäten, zurückzuführen, habe der Elektronikhändler erklärt.Die positiven Eckdaten und Aussagen zur jüngsten Geschäftsentwicklung würden die CECONOMY-Aktie auf ein neues Erholungshoch nach dem Corona-Crash treiben. Für risikoaffine Anleger eröffne sich damit eine neue Trading-Chance. Ein Stopp sollte zur Absicherung ca. 15% unter dem Einstiegskurs platziert werden, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.10.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie:Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:4,39 EUR +5,78% (12.10.2020, 17:35)