Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

6,33 EUR +0,03% (15.08.2018, 14:15)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

6,314 EUR -0,60% (15.08.2018, 14:32)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken Media Markt und Saturn. Mit über 2 Milliarden Kontakten pro Jahr soll CECONOMY Verbrauchern Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die entscheidenden Mehrwert für Verbraucher geben und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (15.08.2018/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Stammaktie von CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) von 8 auf 7 Euro.Die Zahlen für das dritte Quartal 2017/18 (30.06.) hätten auf operativer Ebene eine deutlich verbesserte Tendenz gezeigt und seine Erwartungen übertroffen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Beim Nettoergebnis sei CECONOMY auf Grund einer Wertberichtigung auf die METRO-Beteiligung stärker in die Verlustzone gerutscht. Der Ausblick für 2017/18 (30.09.) sei bestätigt worden. Lusebrink halte das Erreichen der Guidance für realistisch. Die CECONOMY-Aktie habe am Tag der Veröffentlichung der Zahlen sehr negativ reagiert, was er allerdings v.a. auf die Türkei-Krise zurückführe. Aktuell sehe er das Türkei-Risiko jedoch bereits ausreichend eskomptiert. Lusebrink habe seine Prognosen für 2017/18 und für 2018/19 nach unten revidiert. Die operativen Fortschritte in wichtigen Ländern (Italien, Schweden) und die geplanten Kostensenkungen sollten Impulse für eine moderate Erholung der CECONOMY-Aktie bieten.Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die CECONOMY-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 8 auf 7 Euro reduziert. (Analyse vom 15.08.2018)Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie: