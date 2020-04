Xetra-Aktienkurs CECONOMY-Aktie:

Kurzprofil CECONOMY:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist ein führendes Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Sie entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des METRO Konzerns und führt dessen Elektroniksparte eigenständig fort. CECONOMY betreibt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn, andere Marken sind Redcoon, der Musik-Streaming-Dienst Juke!, iBOOD und Retail Media Group.



Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (20.04.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) unter die Lupe.Der Mutterkonzern von MediaMarkt und Saturn habe in Folge von Schließungen einer Vielzahl der Läden eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Das habe CECONOMY auf Grundlage von vorläufigen Zahlen am Freitag mitgeteilt.Das Onlinegeschäft habe sich aber zuletzt stark entwickelt. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, würden Internet-Bestellungen für Produkte, die im Online-Lager nicht verfügbar seien, künftig teilweise aus den Märkten heraus bedient, so CECONOMY.CECONOMY habe im Zuge der Coronavirus-Krise auf Anordnung der Regierungen europaweit eine Vielzahl von Läden schließen müssen. Das Unternehmen habe wie bereits angekündigt bei der staatseigenen Förderbank KfW eine Kreditlinie in nicht genannter Höhe beantragt, um die bestehenden revolvierenden Kreditvereinbarungen aufzustocken und die finanzielle Flexibilität zu sichern.(Mit Material von dpa-AFX)