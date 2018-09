Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

Kurzprofil CECONOMY:



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken Media Markt und Saturn. Mit über 2 Milliarden Kontakten pro Jahr soll CECONOMY Verbrauchern Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die entscheidenden Mehrwert für Verbraucher geben und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de (19.09.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von Independent Research:Lars Lusebrink und Sven Diermeier, Aktienanalysten von Independent Research, senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Stammaktie von CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) von 7,00 Euro auf 6,80 Euro.Das Unternehmen habe gestern nachbörslich eine Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr (30.09.) veröffentlicht. Wie bereits der Online-Händler Zalando mache CECONOMY u.a. das gute Wetter für die Guidance-Senkung verantwortlich. Daneben würden offenbar die strategischen Initiativen in Deutschland langsamer vorankommen als vom Unternehmen anvisiert. CECONOMY sehe nun ohne Berücksichtigung des Ergebnisbeitrags der Fnac Darty-Beteiligung (rund 20 Mio. Euro) das EBITDA nun bei 680 bis 710 (Gj. 2016/17: 714) Mio. Euro und das EBIT bei 460 bis 490 (Gj. 2016/17: 494) Mio. Euro. Bisher seien Anstiege im niedrigen bis einstelligen Prozentbereich erwartet worden. Die Umsatz-Zielsetzung ("leichtes Wachstum") sei bestätigt worden.Angesichts der gegenwärtigen Gemengelage (u.a. Gewinnwarnung belastet Sentiment, konjunkturelle Probleme des wichtigen Wachstumsmarkts Türkei, wahrscheinlicher Verkauf der METRO-Beteiligung, Neuordnung des Russland-Geschäfts) lautet unser Rating für die CECONOMY-Stammaktie unverändert "halten", so Lars Lusebrink und Sven Diermeier, Analysten von Independent Research. (Analyse vom 19.09.2018)Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie:Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:6,31 EUR -5,91% (19.09.2018, 11:26)