Kurzprofil CECONOMY AG:



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken Media Markt und Saturn. Mit über 2 Milliarden Kontakten pro Jahr soll CECONOMY Verbrauchern Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die entscheidenden Mehrwert für Verbraucher geben und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (19.09.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von Martin Mrowka, "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Unterhaltungselektronik-Händlers CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) unter die Lupe.Nach der Gewinnwarnung nehme der Druck auf CECONOMY-Chef Pieter Haas weiter zu. Er müsse sich etwas einfallen lassen, um im Kampf gegen Amazon.com nicht den Anschluss zu verlieren. Ein Beispiel, wie man es richtig mache, sei das CECONOMY-Pendant Best Buy. Der US-Konzern habe vor ein paar Jahren seine Filialen modernisiert, Kosten deutlich gesenkt und in seine Online-Aktivitäten investiert. Seitdem befinde sich die Best-Buy-Aktie klar im Aufwärtstrend. Bei CECONOMY heiße es vorerst: abwarten, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:6,33 EUR -5,61% (19.09.2018, 10:46)