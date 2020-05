Börsenplätze CECONOMY-Aktie:



Xetra-Aktienkurs CECONOMY-Aktie:

2,008 EUR -11,62% (14.05.2020, 16:42)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY-Aktie:

2,01 EUR -11,38% (14.05.2020, 16:57)



ISIN CECONOMY-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist ein führendes Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Sie entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des METRO Konzerns und führt dessen Elektroniksparte eigenständig fort. CECONOMY betreibt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn, andere Marken sind Redcoon, der Musik-Streaming-Dienst Juke!, iBOOD und Retail Media Group.



Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (14.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die CECONOMY-Stammaktie (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) unter die Lupe.Media Markt und Saturn hätten in den ersten Tagen nach der Wiederöffnung einen Kundenansturm erlebt. Wegen des durch die Ladenschließungen entstandenen Nachfragestaus seien die Umsätze in einzelnen Märkten doppelt so hoch gewesen wie normalerweise. Trotzdem versetze CECONOMY-Chef Bernhard Düttmann die Aktionäre in Panik.CECONOMY erwarte nicht, dass der Ansturm anhalte. Düttmann rechne eher mit düsteren Konjunkturaussichten, nämlich "dass die Konsumausgaben im Allgemeinen und auch für Unterhaltungselektronik niedriger sein werden als vor der Krise" - und das möglicherweise für einen längeren Zeitraum.Der Elektronikhändler, der sich gerade erst eine 1,7 Milliarden Euro umfassende Kreditlinie der KfW und eines Bankenkonsortiums gesichert habe, sei aber für die anstehenden Herausforderungen gewappnet. "Selbst wenn eine zweite Covid-Welle kommt, sind wir gut aufgestellt, das zu bewältigen", so Düttmann.Den Markt könnten diese Worte nicht beruhigen - die CECONOMY-Aktie breche am Donnerstag um 15 Prozent und notiere wieder unter zwei Euro.Angesichts der ganzen Unsicherheiten ist die CECONOMY-Aktie derzeit kein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.05.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link