Kurzprofil CECONOMY:



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken Media Markt und Saturn. Mit über 2 Milliarden Kontakten pro Jahr soll CECONOMY Verbrauchern Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die entscheidenden Mehrwert für Verbraucher geben und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (22.01.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von Analystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Analystin von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Stammaktie von CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF).Der Konzern habe am 18.01. nachbörslich überraschend vorläufige Eckdaten zum Q1 2017/18 (31.12.) vorgelegt. Demnach habe CECONOMY wie erwartet nur einen marginalen Umsatzanstieg erreicht (+0,6% auf 6,94 (Vj.: 6,89; Analystenerwartung : 7,01; Marktkonsens: 7,02) Mrd. Euro). Das flächenbereinigte Wachstum habe 0,5% y/y betragen. Beim EBIT habe CECONOMY allerdings angegeben, mit einem Niveau von rund 260 (Vj.: 308 (Vergleichsgröße: bereinigtes EBIT)) Mio. Euro zu rechnen, was damit deutlich hinter den Erwartungen (Analystenschätzung: 323 (Marktkonsens: 314) Mio. Euro) zurückbleibe. Ursächlich hierfür seien laut CECONOMY Rabattaktionen um den sog. "Black Friday" sowie Kosten für den Aufbau der CECONOMY-Holding. Trotz des ergebnisseitig wichtigen Q1 habe CECONOMY den Ausblick für 2017/18 bestätigt.Die CECONOMY St.-Aktie habe mit einem deutlichen Kursrutsch auf das Zahlenwerk reagiert (19.01.: -13%), was Cherdron jedoch als nicht gerechtfertigt werte. Die Analystin gehe im weiteren Jahresverlauf aufgrund der Marktführerschaft des Konzerns sowie dem Ausbau der wichtigen Multi-Channel-Strategie von einer Ergebniserholung aus.Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie:Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:11,195 EUR -1,76% (22.01.2018, 11:35)