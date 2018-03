Xetra-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

9,906 EUR -0,64% (13.03.2018, 12:35)



Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

9,89 EUR -0,74% (13.03.2018, 12:52)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY:



CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) ist die führende Plattform für Unternehmen, Konzepte und Marken im Bereich Consumer Electronics in Europa. Diese Marktposition von CECONOMY basiert insbesondere auf den starken Marken Media Markt und Saturn. Mit über 2 Milliarden Kontakten pro Jahr soll CECONOMY Verbrauchern Orientierung geben und ihnen Lösungen anbieten, um die Möglichkeiten innovativer Technologien bestmöglich zu nutzen. Hierzu will CECONOMY neue Konzepte und Geschäftsmodelle entwickeln, die entscheidenden Mehrwert für Verbraucher geben und neue wirtschaftliche Erfolgspotenziale für das Unternehmen und seine Aktionäre erschließen. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (13.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CECONOMY-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Stammaktie von CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF).Das Wertpapier habe letztlich schwach tendiert (1 Monat: -11%; rel. ggü. MDAX: -15 Prozentpunkte). Nach einem verhaltenen Jahresauftakt habe sich der Konzern insbesondere dem sich weiter intensivierenden Wettbewerb innerhalb der Consumer Electronics-Branche nicht entziehen können. Wegen des Trends hin zum Online-Bestellen belaste vor allem die zunehmende Marktanteilsausweitung seitens der reinen Online-Anbieter wie Amazon. Das verschärfe zusehends den Preiskampf und werde damit in den nächsten Quartalen die Margenbelastung verstärken. Ferner stelle die Entwicklung in Russland nach wie vor einen Belastungsfaktor dar.Deswegen unterstelle die Analystin für die Aktie jetzt ein konservativeres Szenario. Sie habe ihre Prognosen reduziert (u.a. EPS 2017/18e: 0,67 (alt: 0,70) Euro; EPS 2018/19e: 0,77 (alt: 0,86) Euro). Seit der Abspaltung der Groß- und Einzelhandelsaktivitäten habe sich das Wertpapier im Einklang mit dem Markt entwickelt (seit 13.07.2017: +4%; rel. ggü. MDAX: +/-0 Prozentpunkte). Positiv sehe die Analystin nach wie vor die führende Marktposition in Europa und die solide bilanzielle Situation des Konzerns (u.a. Nettoliquidität).Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, stuft die CECONOMY St.-Aktie von "kaufen" auf "halten" herab. Das Kursziel sei von 14,00 auf 10,70 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 13.03.2018)Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie: