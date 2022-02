Kursziel

CECONOMY-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 4,00 Underweight Barclays Capital Nicolas Champ 19.01.2022 5,00 Buy Kepler Cheuvreux Fabienne Caron 23.12.2021 3,60 Halten Independent Research Lars Lusebrink 15.12.2021 3,10 Reduce Baader Bank Volker Bosse 14.12.2021 4,00 Hold Warburg Research Thilo Kleibauer 08.12.2021

Tradegate-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

3,908 EUR -3,17% (03.02.2022, 21:06)



XETRA-Aktienkurs CECONOMY St.-Aktie:

3,916 EUR -1,61% (03.02.2022, 17:35)



ISIN CECONOMY St.-Aktie:

DE0007257503



WKN CECONOMY St.-Aktie:

725750



Ticker-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

CEC



NASDAQ OTC-Symbol CECONOMY St.-Aktie:

MTAGF



Kurzprofil CECONOMY AG:



Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, NASDAQ OTC-Symbol: MTAGF) ist ein führendes Handelsunternehmen im Bereich Consumer Electronics. Sie entstand im Juli 2017 aus der Aufspaltung des METRO Konzerns und führt dessen Elektroniksparte eigenständig fort. CECONOMY betreibt die Elektronikfachmarktketten Media Markt und Saturn, andere Marken sind Redcoon, der Musik-Streaming-Dienst Juke!, iBOOD und Retail Media Group.



Die Unternehmen im CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt so einfach und angenehm wie möglich machen. So schaffen sie Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren. Mehr Informationen unter www.ceconomy.de. (04.02.2022/ac/a/nw)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Unterhaltungselektronik-Händlers CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, NASDAQ OTC-Symbol: MTAGF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 5,00 oder 3,10 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur CECONOMY-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die CECONOMY AG wird am 7. Februar die Zahlen für das erste Quartal 2022 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der CECONOMY-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Kepler Cheuvreux. Die Investmentbank hat das Kursziel für den Titel von 5,00 Euro genannt. Die Einstufung wurde allerdings auf "buy" belassen. Analystin Fabienne Caron habe in einer am 23. Dezember vorliegenden Studie ihre Schätzung für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern deutlich gekappt. Der Beginn des neuen Geschäftsjahres 2021/22 sei herausfordernd, habe sie geschrieben und auf die nur durchschnittlichen Umsätze am "Black Friday" sowie die Störung des IT-Systems nach einem Cyberangriff verwiesen.Die Baader Bank hat indes CECONOMY auf "reduce" mit einem Kursziel von 3,10 Euro belassen. Die Aussagen des Elektronikhändlers zum neuen Jahr 2021/22 hätten die Tür weit offen gelassen, habe Analyst Volker Bosse in einer am 14. Dezember vorliegenden Studie geschrieben. So gehe CECONOMY von einer "leichten" Umsatzsteigerung aus und erwarte eine "sehr deutliche Steigerung" des bereinigten EBIT (ohne Fnac Darty), was ihm zufolge einen Betrag zwischen 236 und 402 Millionen Euro bedeuten dürfte. Die Markterwartung liege allerdings bereits bei 403 Millionen Euro.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur CECONOMY-Aktie?Börsenplätze CECONOMY St.-Aktie: