Wien (www.aktiencheck.de) - Die CE3-Staaten bildeten innerhalb der EU in den zurückliegenden Quartalen eine Insel relativ hohen Wachstums mit Inflationsraten, um die sie die EZB beneiden dürfte, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management in einer aktuellen Ausgabe von "em-report".



Für die Inflation gelte das auch weiterhin, beim Wachstum für Tschechien aber nur noch mit Abstrichen, während sich Polen und Ungarn unverändert mit robuster Konjunktur präsentieren würden. So sei die Industrieproduktion in Tschechien im August unerwartet stark geschrumpft, und auch der Einzelhandel habe nur noch leicht zugelegt.



Die Aktienmärkte der CE3-Staaten hätten im Oktober zugelegt. Der Budapester Aktienindex habe sich erneut am stärksten mit einem Plus von 3,8% gezeigt, während die Zugewinne in Warschau und Prag mit jeweils rund einem Prozent deutlich bescheidener ausgefallen seien. (Ausgabe November 2019) (19.11.2019/ac/a/m)





