Börsenplätze CD PROJEKT-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs CD PROJEKT-Aktie:

61,50 EUR -18,26% (14.12.2020, 15:23)



ISIN CD PROJEKT-Aktie:

PLOPTTC00011



WKN CD PROJEKT-Aktie:

534356



Ticker-Symbol Deutschland CD PROJEKT-Aktie:

7CD



Kurzprofil CD PROJEKT S.A.:



CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) ist eine polnische Holdinggesellschaft, die sich aus zwei Aktivitätsbereichen zusammensetzt:



- Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (71,3% des Umsatzes; CD Projekt RED): für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen;



- Online-Videospielvertrieb (36,6%): Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com.



Der Nettoumsatz gliedert sich nach Umsatzquellen in Spieleverkäufe (74,9%) und derivative Produkte (25,1%).



Die Nettoumsätze verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Regionen: Polen (5,3%), Europa (23,9%), Vereinigte Staaten (54%), Asien (9%), Russland (1,6%) und andere (6,2%). (14.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CD PROJEKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CD PROJEKT S.A. (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) unter die Lupe.Das Release von Cyberpunk 2077 sei nicht nur für Spieler ein Reinfall gewesen, sondern auch für Anleger. Bis zu 32 Prozent sei es für die Aktie des polnischen Entwicklerstudios CD PROJEKT nach der Veröffentlichung nach unten gegangen. Was tun?Grund für die dramatischen Kursverluste sei, dass das langersehnte Cyberpunk 2077 insbesondere in seiner Konsolenversion ein hochgradig verbugtes Spiel sei. Solle heißen, dass zahlreiche technische Fehler wie Spielabstürze, verschwindende Gegenständen oder unspielbare Missionen ein flüssiges Spielen unmöglich machen würden.Nach mehrfachen Verschiebungen und dem Hype rund um Cyberpunk 2077 hätten sich Spieler hier klar mehr erhofft. Selbst wenn Spielwelt und Gameplay glänzen würden, sei für einen AAA-Titel dieses Release eine Riesenenttäuschung - und hinterlasse ein großes Fragezeichen hinter dem Ziel von CD PROJEKT ein Entwickler mit mehreren AAA-Franchises zu werden. Doch das sei nur ein Problem.Denn wenn von einigen Spielemagazinen sogar vom Kauf von Cyberpunk 2077 für PlayStation und Xbox abgeraten werde, stelle sich auch schnell die Frage nach dem finanziellen Erfolg. Klar positiv zu bewerten sei in dieser Hinsicht, dass CD PROJEKT mit rund acht Millionen Vorverkäufen laut eigenen Angaben nicht nur die Entwicklungskosten, sondern auch die Marketingausgaben, wieder reingeholt habe. Finanzielle Schwierigkeiten durch die verpatze Veröffentlichung seien also nicht zu befürchten."Der Aktionär" habe vor einigen Wochen auf den Hype hingewiesen und vor damit einhergehender Volatilität bei der Aktie gewarnt. Ein derart verpatztes Release habe jedoch keiner hervorsehen können. Was bleibe, sei ein schuldenfreies Unternehmen, das über eine hohe Gewinnmarge und über ein Spiel verfüge, das noch zum Diamanten geschliffen werden könne.Da aber erst daran gearbeitet werden müsse, ein funktionierendes Spiel abzuliefern, stünden die von Analysten prognostizierten Verkaufserfolge sowie die durch DLCs und Multiplayer erwarteten Gewinne für 2021 auf wackligen Beinen. Da selbst nach dem Kurssturz das 21er KGV von 19 diese zusätzlichen Gewinne noch klar einpreise, könnte die Aktie durchaus weiter fallen."Der Aktionär" hat daher beim Stopp von 68 Euro - trotz aussichtsreicher Langfrist-Aussichten - die Reißleine gezogen. Wer die Zähne länger zusammenbeißen kann: Augen zu und durch, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 14.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link