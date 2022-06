Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil CD PROJEKT S.A.:



CD PROJEKT (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) mit Sitz in Warschau/Polen, wurde 1994 gegründet und ist ein Entwickler und Publisher von Computerspielen für den internationalen Markt, darunter die erfolgreiche Rollenspielserie "The Witcher". Zu den Aktivitätsbereichen des Unternehmens gehören: Entwicklung und Veröffentlichung von Videospielen (für PlayStation, Microsoft Xbox und PC-Spielkonsolen) sowie Online-Videospielvertrieb (Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com). Der Umsatz des Unternehmens betrug zum Ende des Geschäftsjahres 2020 2,14 Mrd. PLN (Polnischer Zloty) mit einem Gewinn von 1,15 Mrd. PLN. (08.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CD PROJEKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CD PROJEKT S.A. (ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356, Ticker-Symbol: 7CD) unter die Lupe.Er falle und falle: Seit gut zwei Jahren gehe es für den Kurs der CD PROJEKT-Aktie abwärts. Rund 80 Prozent betrage das Minus vom Hoch aus inzwischen. Knapp ein Jahr habe sich das polnische Gaming-Unternehmen an der Börse immerhin an einer Stabilisierung versucht. Doch inzwischen habe der Kurs wieder mehrere neue Tiefs ausgelotet.Die aktuelle Erholung am Gesamtmarkt in den vergangenen habe die Aktie von CD PROJEKT nicht mitgemacht - im Gegenteil. So eine extreme Schwäche finde sich momentan selten.Angesichts der operativen Schwierigkeiten würden zahlreiche Analysten immer noch ihre Kursziele senken. Seit Ende April habe es nur noch vereinzelte "halten"-Empfehlungen gegeben. In den vergangenen Tagen hätten unter anderem folgende namhafte Adressen Verkaufsempfehlungen für CD PROJEKT ausgesprochen: Credit Suisse, Morgan Stanley und Goldman Sachs."Der Aktionär" habe bereits seit dem ersten Einbruch vom (Nach-)Kauf abgeraten. Auch zwei Jahre nachdem das "Cyberpunk"-Desaster begonnen habe, sei bei CD PROJEKT keine Wende in Sicht. Die Aktie sei vielmehr ein Lehrbeispiel dafür, dass nach einem deutlichen Kurssturz noch längst keine ausgeprägte, nachhaltige Erholung folgen müsse.Ohne Ankündigungen oder gar konkrete Erfolge von Unternehmensseite dürfte die Aktie vorerst relativ schwach bleiben, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur CD PROJEKT-Aktie. (Analyse vom 08.06.2022)