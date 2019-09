Weitere Suchergebnisse zu "CDAX (Performance)":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenende bewegte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in einer engen Tagesrange von gerade einmal gut 70 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese Schwankungsarmut gebe den Analysten die Gelegenheit einen Blick auf das breiteste deutsche Aktienbarometer zu werfen. Schließlich vollziehe der CDAX (ISIN: DE0008469602, WKN: 846960) derzeit eine lehrbuchmäßige charttechnische Gratwanderung, so dass Anleger hier möglicherweise eine frühe Hilfestellung in Sachen weiterer DAX-Entwicklung erhalten würden. Bei dem marktbreiten Aktienbarometer folge auf das "Hammer-Umkehrmuster vom August voraussichtlich eine dynamische weiße Kerze im September. Dank dieser Entwicklung stehe damit der Kreuzwiderstand aus den Hochs der letzten Monate bei 1.164/76 Punkten und dem seit Anfang 2018 bestehenden Baissetrend (akt. bei 1.165 Punkten). Ein Sprung über diese Hürde käme einem Befreiungsschlag gleich. Im Rahmen eines erneuten prozyklischen Einstiegssignals rücke dann sogar wieder das bisherige Allzeithoch bei 1.274 Punkten ins Blickfeld. Auf der Unterseite komme den Kernunterstützungen bei knapp 1.100 Punkten (GD, Fibonacci-Level, altes Allzeithoch) weiter eine Schlüsselrolle zu. Per Saldo steuere der CDAX auf eine klassische "make or break"-Situation zu. (23.09.2019/ac/a/m)