Kurzprofil CA Immobilien Anlagen AG:



Die CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wien: CAI) ist der Spezialist für Büroimmobilien in zentraleuropäischen Hauptstädten. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab: Vermietung und Management sowie Projektentwicklung mit hoher in-house-Baukompetenz. Das 1987 gegründete Unternehmen notiert im ATX der Wiener Börse und verfügt über ein Immobilienvermögen von rund 3,6 Mrd. EUR in Deutschland, Österreich und Osteuropa. (24.08.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CA Immobilien Anlagen-Aktienanalyse von Analyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Wiener Büroimmobilienspezialisten CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY).Am Mittwochabend habe CA Immo den Bericht zum ersten Halbjahr 2018 veröffentlicht und gestern zu einer Telefonkonferenz eingeladen, um Zahlen und Strategie zu erörtern. Die Halbjahreszahlen seien sehr gut ausgefallen mit einer Steigerung von FFO I und EBITDA um 13%, einer deutliche Steigerung der Nettomieteinnahmen um 8%, die sowohl auf einer guten Like-for-Like Performance des Bestandsportfolios als auch auf lukrativen Neuvermietungen basieren würden.Mittlerweile rücke das Developmentportfolio der Gesellschaft immer mehr in den Fokus der Anleger. Für die nächsten zehn Jahre sei hier ein Volumen von rund 4 Mrd. Euro zu erwarten, von den rund 2 Mrd. Euro in den Bestand der Gesellschaft eingehen würden. Die neuen Liegenschaften lägen im Wesentlichen in den wertstabilen und prosperierenden deutschen Metropolen Berlin, Frankfurt und München. Die Entwicklermarge sollte in einem Bereich von mindestens 15% bis 20% liegen und man erwarte Yields auf Basis der Gestehungskosten im Bereich von sehr auskömmlichen 5,5% bis 6,0%.Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, erhöht sein Kursziel, das er bereits im Mai nach den Zahlen zum ersten Quartal angehoben hat, und zwar jetzt von 29,00 Euro auf 33,00 Euro - da die CA Immobilien Anlagen-Aktie seit Juli bereits um über 12% gestiegen ist, bestätigt er sein "hold"-Rating. (Analyse vom 24.08.2018)Börsenplätze CA Immobilien Anlagen-Aktie: