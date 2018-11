Tradegate-Aktienkurs CANCOM-Aktie:

35,76 EUR -0,11% (12.11.2018, 12:50)



ISIN CANCOM-Aktie:

DE0005419105



WKN CANCOM-Aktie:

541910



Ticker-Symbol CANCOM-Aktie:

COK



Kurzprofil CANCOM SE:



Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) Unternehmen in die digitale Zukunft. Das businessorientierte IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe umfasst Beratung, Umsetzung und Services. Kunden profitieren von CANCOMs umfangreicher Expertise und einem innovativen Portfolio, das die Anforderungen an die UnternehmensIT für eine erfolgreiche digitale Transformation mit smarten Business Lösungen und Services bei IT-Trends wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility oder Security abdeckt. Die weltweit rund 2.900 Mitarbeiter der international tätigen Unternehmensgruppe und ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Präsenz und Kundennähe unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und den USA.



Die im TecDAX notierte CANCOM SE mit Sitz in München wird von Klaus Weinmann (Founder & CEO), Rudolf Hotter (COO), Thomas Volk (President & General Manager) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der Konzern erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über einer Milliarde Euro. (12.11.2018/ac/a/t)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - CANCOM-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Cloud-Spezialisten CANCOM SE (ISIN: DE0005419105, WKN: 541910, Ticker-Symbol: COK) unter die Lupe.CANCOM-Gründer Klaus Weinmann übergebe nach 25 Jahren den Staffelstab an seinen Nachfolger Thomas Volk. Die Aktie sei vor dem Hintergrund dieser Meldung eingebrochen. Gelinge es Volk, das Unternehmen reibungslos weiterzuentwickeln, dann sei die CANCOM-Aktie günstig. Doch allzu häufig habe es bei solchen Staffelstabübergaben Probleme gegeben, so dass Vorsicht geboten sei.Die CANCOM-Aktie sei seit der Bekanntgabe des Ausscheidens Weinmanns von 50 auf zwischenzeitlich 30 Euro um 40% gefallen. Heibel würde sagen, damit sei der Wechsel auf dem Chefsessel von Anlegern bereits verarbeitet worden. Auch der Überraschungserfolg des herkömmlichen IT-Geschäfts sei somit für das Folgejahr bereits abdiskontiert. Sollte Volk einen halbwegs reibungslosen Übergang vollziehen, dürfte sich die CANCOM-Aktie schon bald wieder erholen. Für einen weiteren Kursabsturz müsste Volk das Unternehmen schon kaputt machen.Es wäre nicht das erste Mal, dass ein gründergeführtes Unternehmen von einem Nachfolger kaputt gewirtschaftet werde, daher würde Heibel diese Gefahr stets im Auge behalten. Wie oben gesagt, eine seiner Grundregeln laute, einem neuen CEO erst einmal ein Jahr zuzuschauen. Doch Volk bringe die Voraussetzungen mit, dass dies bei CANCOM nicht passiere. (Ausgabe 45 vom 09.11.2018)Börsenplätze CANCOM-Aktie:XETRA-Aktienkurs CANCOM-Aktie:35,88 EUR +0,90% (12.11.2018, 12:34)