Paris (www.aktiencheck.de) - Die Letzten werden die Ersten sein, lautet ein Sprichwort, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Interessante Nachzügler-ChanceDass sich nachhaltige Strategien für Unternehmen an der Börse bezahlt machen könnten, habe zuletzt Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: VLKPF) gezeigt. Nachdem das Unternehmen eine eigene Batteriestrategie vorgestellt habe, habe die Aktie dynamisch Fahrt aufgenommen. Zwar seien viele klassische Zykliker, wie sie der DAX kenne, vor allem im Zuge der Lockerungsfantasie nach Ende der Pandemie sehr gefragt, doch dürfte ein umfassender ESG-Ansatz langfristig mehr Zukunft haben. Der CAC 40 könnte daher durchaus noch Luft nach oben haben. Hinzu komme, dass es auch ökonomisch in Frankreich positive Signale gebe. Und: Dass sich die zuletzt von vielen Marktkennern als Hemmschuh für steigende Kurse bezeichnete Inflation in Frankreich zuletzt stabil gezeigt habe - gegenüber dem Vorjahresmonat sei sie um 0,8 Prozent gestiegen -, könnte den CAC 40 ebenfalls stützen. (19.03.2021/ac/a/m)