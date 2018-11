Information:



Der Dieselskandal ist bereits seit 2015 bekannt und beschuldigt den Konzern einer Softwaremanipulation. So sollen Millionen von Fahrzeugen falsche Abgaswerte geliefert haben. In den USA gab es dazu bereits eine Milliarden-Strafe, die VW-Aktie hatte zu leiden und auch andere Hersteller werden noch von dieser Affäre betroffen sein.

Das Bundeskartellamt hat in diesem Jahr deutlich mehr Vergehen aufgedeckt und bereits 272 Millionen Euro an Strafe verhängt. Diese Summe ist im Vergleich zum Vorjahr bereits viermal höher und das Jahr 2018 ist noch nicht abgeschlossen. Die Bußgelder richteten sich insgesamt gegen 16 Unternehmen und kamen durch die Schließung einer Gesetzeslücke zustande. Diese erleichtert nun die Arbeit des Kartellamtes, wie Amtspräsident Andreas Mundt bestätigte. Die Lücke hatte es Unternehmen ermöglicht, durch eine Umstrukturierung kein Bußgeld mehr zu riskieren. Laut aktueller Gesetzeslage ist nun das deutsche Kartellrecht immer mehr an das europäische Recht angeglichen. Als Vergleich die Strafen der vergangenen Jahre:



2018: bisher 272 Millionen Euro

2017: Strafen von 66 Millionen Euro für 18 Unternehmen

2016: Strafen von 125 Millionen Euro



DSGVO zieht erste Strafen mit sich



Die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) hat viele Unternehmer nervös gemacht und die Angst vor einer Abmahnung geschürt. Derartigen Verstößen nachzugehen, liegt im Auftrag der Landesdatenschutzbehörden. Aber auch Verbände, wie beispielsweise der Verbraucherschutz, dürfen Unternehmen wegen derartiger Verletzungen abmahnen. Kleine bis mittelgroße Unternehmen werden wohl weniger in das Visier der Behörden geraden, wie der Bundesverband Digitale Wirtschaft mitteilt. Dennoch sollten die Regeln der DSGVO genau eingehalten werden, wie beispielsweise die richtige Datenschutzerklärung oder der Widerruf für die Datenspeicherung.



Für besonders gravierende Verstöße sieht der Bußgeldrahmen bis zu 20 Millionen Euro vor. Bei Unternehmen bezieht sich die Strafe aber auf den weltweit erzielten Jahresumsatz des jeweiligen Vorjahres. Bis zu 4% von diesem Wert können als Strafe angesetzt werden. Bei weniger wichtigen Verstößen sind 2% des Jahresumsatzes fällig oder bis zu 10 Millionen Euro.



Die Aufsichtsbehörden haben bereits mehrere Bußgeldverfahren eingeleitet und schon die ersten Unternehmen abgemahnt. Ganz vorn dabei ist die im Jahr 1999 gegründete Plattform Knuddels. Zwar sind zu Zeiten von Facebook nicht mehr so viele aktive Nutzer unterwegs, doch die Daten wurden bereits gespeichert. Im Juli musste das Unternehmen einen Hacker-Angriff zugeben, bei dem die persönlichen Daten von mehr als 330.000 Nutzern ausspioniert worden sind. Dazu zählen Namen, E-Mail-Adressen, Passwörter oder sogar der Wohnort.



Die Plattform habe die Daten der Kunden nicht ausreichend gesichert und bekommt ein Bußgeld in Höhe von 20.000 Euro auferlegt. Den Aufsichtsbehörden geht es dabei nicht vorrangig um die Höhe der Strafe. "Am Ende zählt die Verbesserung von Datenschutz und Datensicherheit für die betroffenen Nutzer", bestätigte Stefan Brink als Landesbeauftragter. Die Zeitung für kommunale Wirtschaft berichtet in diesem Fall sogar darüber, dass Kooperationsbereitschaft eine mildere Strafe mit sind bringt. Bisher ist noch unklar, wie viele Unternehmen in diesem Jahr folgen werden und ob höhere Bußgelder zu erwarten sind. (30.11.2018/ac/a/nw)









