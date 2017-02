Umweltschonendes Brauen



Auch kleine und mittelständische Unternehmen können von den EU-Mitteln profitieren. So zum Beispiel die Brauerei Vormann aus Hagen-Dahl. Sie bewarb sich um finanzielle Unterstützung für die Errichtung eines neuen Sudhauses. Dieses sollte Energie sparen und besonders umweltfreundlich sein. Beim Bau wurden die neuesten Techniken verwendet.



Das Land entschied sich daher, das Projekt mit mehr als 250.000 Euro aus EFRE-Mitteln zu fördern. Für Vormann, aber auch für die Umwelt, hat sich die Investition gelohnt: Durch das neue Sudhaus reduziert die Brauerei ihren CO2-Ausstoß um knapp 40 Prozent und spart bis zu 561.000 Liter Wasser im Jahr.



Das Ziel: Förderung für alle



Ziel des EFRE-Fonds ist es, Ungleichheiten zwischen verschiedenen Regionen in der EU zu beseitigen. Zwar gibt die EU einige Regeln vor, welche Art von Projekten mit EFRE-Geldern gefördert werden sollen. Letztendlich entscheiden in Deutschland jedoch die Landesregierungen über die Vergabe der Mittel.



Die Landesregierungen achten dabei nicht nur auf die Zukunftsfähigkeit der geförderten Projekte. Es ist auch wichtig, dass möglichst die gesamte Gesellschaft von den EU-Geldern profitiert. So werden durch EFRE beispielsweise Arbeitsplätze im Thüringer Wald gesichert. Das Förderprogramm machte es auch möglich, dass der Zoo Hannover eine ganz neue Landschaft für Eisbären, Seelöwen und andere Tiere bekam. (09.02.2017/ac/a/m)







800 Kilometer Radwege verbinden historische und bedeutende Stätten des Fußballs in Nordrhein-Westfalen. Ob auf einer Tour von Dortmund nach Essen oder von Düsseldorf nach Köln: Das Projekt "FußballKultour" vereint touristische Highlights mit den Stätten, an die so mancher Fußballfan emotionale Erinnerungen hat. Eine eigens entwickelte App übernimmt die Navigation zu jedem Ziel der Fußballroute.

Fußball-Tourismus sichert Arbeitsplätze

Mit dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung fördert die Europäische Union vor allem strukturschwächere Regionen. In Deutschland fließen insgesamt 9,8 Milliarden Euro in die neuen, 8,5 Milliarden in die alten Bundesländer. Allein Nordrhein-Westfalen erhält über einen Zeitraum von sechs Jahren insgesamt 1,21 Milliarden Euro Fördergelder aus Brüssel.