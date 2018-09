Worauf ist zu achten, um Fake-Shops zu erkennen?



Der Preis ist oft zu gut um wahr zu sein. Vermeiden Sie Spontankäufe und recherchieren sie zuvor im Internet: Wie sind die Preise anderer Hersteller? Suchen Sie nach Kundenbewertungen in sozialen Medien oder Verbraucherforen. Bewertungen auf der Shop-Seite sind hingegen nur bedingt aussagefähig.



Misstrauisch sollte man auch werden, wenn der Domainname keinen Bezug zu den dort angebotenen Produkten hat und/oder kurze Zeit später nicht mehr im Internet auffindbar ist. Hier machen es insbesondere die mobilen Geräte schwer, immer die URL zu lesen. Auch Fake-Shops mit fehlerhafter Rechtschreibung oder schlechten Produktbildern gehören noch nicht der Vergangenheit an.



Meist ist nur eine Bezahlung per Vorkasse möglich. Eine Vielfalt an Bezahlmöglichkeiten gibt es nur zum Schein. Die sicherste Methode ist deshalb die Wahl des Zahlungsmittels. Kaufen sie per Rechnung. Dann muss der Verkäufer die Ware zunächst liefern, bevor Sie bezahlen.



Welche Online-Shop Gütesiegel sind seriös?



Auf der Internetseite www.internet-guetesiegel.de ist eine aktuelle Liste empfehlenswerter Siegel veröffentlicht. Um ein gefälschtes Siegel in einem vermuteten Fake-Shop zu testen, hilft ein Klick auf das Prüfzertifikat. Es sollte zu der Website des Gütesiegelbetreibers führen. Führt der Klick auf das Siegel nirgendwohin oder auf eine beliebige Webseite, ist eine Fälschung wahrscheinlich.



Was tun, wenn man in die Falle getappt ist?



Der erste Schritt ist, zu versuchen, die Zahlung rückgängig zu machen. Kontaktieren Sie dazu Ihre Bank oder den Zahlungsdienstleister. Sie sollten alle Beweise des Online-Kaufes sichern: Speichern oder drucken sie den Kaufvertrag, die Bestellbestätigung, E-Mails und Belege aus, soweit vorhanden. In den meisten Fällen ist das Geld jedoch verloren.



Die größere Problematik sind aber Ihre persönlichen Daten: Auch sie befinden sich nun im Besitz der Betrüger und können von diesen illegal weiterverwendet werden.



Ist man an einen Fake-Shop geraten oder man hat den Verdacht, dass es sich um einen Fake-Shop handelt, sollte man das bei der Polizei melden und ggf. Strafanzeige stellen. Außerdem können Sie sich mit einer Beschwerde oder bei Zweifeln an die Marktwächter Digitale Welt oder die örtliche Verbraucherzentrale wenden.



Im Netz gibt es zudem mehrere Webseiten, die kostenlos die bekanntesten Shop-Fälschungen anzeigen, etwa Web of Trust. Unter whois.domaintools.com oder www.denic.de können Sie zudem die Internetadresse (Internet Domain) des Shops überprüfen. Hier erfahren Sie, wo der Domaininhaber und der Administrator tatsächlich zu finden sind. Oder Sie recherchieren über eine Suchmaschine - ganz einfach den Namen des Shops und das Wort "Problem".



Auch sie könnten Fake-Shop Besitzer sein!



Auch verwenden die Betreiber häufig abgemeldete Domains zum Beispiel von Privatpersonen oder Partei-Ortsverbänden. Die ursprünglichen Domain-Halter haben dagegen kaum eine rechtliche Handhabe. Meist sind die Betroffenen sich lange Zeit nicht im Klaren darüber, bis auf einmal Forderungen wegen ausbleibender Ware oder Geldrückgaben bei Ihnen eintreffen. Auch in einem solchen Fall ist auf jeden Fall die Polizei zu informieren. (13.09.2018/ac/a/m)







