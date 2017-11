Die Bundesregierung präsentiert im Deutschen Pavillon mit über 60 Veranstaltungen die vielen Facetten der deutschen Klimaschutzaktivitäten. Außerdem lädt sie zu einer klimafreundlichen Tasse Kaffee aus Costa Rica ein. Insgesamt gibt es 250 offizielle Begleitveranstaltungen, sogenannte Side Events, unter anderem des Klimasekretariats sowie in den Pavillons der Länder und Organisationen.



Thema in Bonn: Vorarbeiten zum "Regelbuch"



Inhaltlich werde es bei der Konferenz um die Auslegung und Ausgestaltung des Pariser Abkommens gehen, das bislang 168 Staaten ratifiziert haben, so Hendricks. So würden Richtlinien erarbeitet, um die Treibhausgasminderungsziele der Staaten besser vergleichen zu können. Ein entsprechendes Regelbuch soll im Dezember 2018 bei der nächsten Konferenz in Polen beschlossen werden.



Dort steht zudem die erste Überprüfung der bisherigen nationalen Ziele an. Denn die geplanten Einsparungen aller Staaten zusammen verfehlen bislang das Ziel, den weltweiten Temperaturanstieg auf unter zwei Grad Celsius zu begrenzen.



Die Überprüfung soll die einzelnen Staaten motivieren, ihre Vorhaben nach und nach ehrgeiziger zu fassen und damit die Ziele des Pariser Abkommens in die Tat umzusetzen. Dieser Prozess, der sogenannte Facilitative Dialogue, ist ebenfalls auszugestalten. Auch damit beschäftigt sich die Konferenz in Bonn.



Klimaschutzabkommen steht



Mit Blick auf die internationale Gemengelage stellte Hendricks fest, die Dynamik der weltweiten Klimaschutzbemühungen sei inzwischen stark und nicht mehr aufzuhalten. Daran ändere auch die US-Entscheidung, aus dem Pariser Abkommen auszusteigen, nichts.

Deutschland genieße für seine Aktivitäten und Erfolge im Klimaschutz einen guten Ruf. Diesen gelte es nun zu erhalten. Hendricks verwies auf die festgeschriebenen Ziele für einzelnen Sektoren im deutschen Klimaschutzplan, der ein "Wegducken" einzelner Akteure verhindere.



Positiv seien die Erfolge der deutschen Industrie bei der Einsparung von Treibhausgasen, bekräftigte Hendricks. Herausforderungen gäbe es weiterhin vor allem in den Bereichen Energie, Mobilität und Landwirtschaft. Ein höheres Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum als prognostiziert habe dazu beigetragen, dass Deutschland momentan für seine Klimaziele für 2020 nicht auf dem Zielpfad liege, so die Ministerin weiter.



Gelebter Klimaschutz in Bonn



Auch die Konferenz selbst folgt dem Anspruch, umwelt- und klimafreundlich zu sein: Sie soll so wenig Treibhausgase wie möglich verursachen. Daher wird sie die erste Konferenz sein, die nach dem sogenannten EMAS zertifiziert wird. Dabei handelt es sich um das weltweit anspruchsvollste Umweltmanagementsystem. Ziel ist eine papierarme Konferenz.



So verzichten UN-Klimasekretariat und Bundesregierung weitgehend auf gedruckte Publikationen und Materialien. Mindestens die Hälfte der Speisen wird aus Bioprodukten bestehen. Das Essen wird überwiegend vegetarisch sein.



Zu den Zielen der Konferenz gehört auch, die Abfallmenge zu reduzieren. So erhält etwa jeder Teilnehmer eine Trinkflasche aus Recyclingmaterial zum Nachfüllen an Wasserspendern, um Einwegbecher zu vermeiden. Auf dem Konferenzgelände wird es zudem einen CO2-neutralen Shuttleverkehr mit Elektro-, Hybrid- und Wasserstoffbussen sowie 600 Leihfahrräder geben. (03.11.2017/ac/a/m)





