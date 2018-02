Laut Stiftung Warentest gibt es bei vielen Anbietern momentan noch Umstellungsprobleme. Deshalb rät sie, vor Vertragsabschluss unbedingt nach schriftlichen Informationen zu fragen. Keinesfalls sollten sich Interessierte mit simplen Werbeflyern zufrieden geben.



Diese Informationen sollten anschließend in Ruhe online geprüft und vergleichen werden. Bei einem reinen Online-Anbieter bleibt ohnehin nur die Internetrecherche. Bei telefonischen Angeboten sollte gilt es besonders vorsichtig zu sein. Vor einer Zustimmung sollten die Vertragsunterlagen per Mail oder per Post angekommen sein.



Zu langsamer Internetanschluss? Das können Sie tun!



Wenn die Video-Telefonie klappt wie versprochen oder Downloads länger als erwartet dauern, gibt es jetzt Kriterien, ab wann Internetanbieter ihre vertraglichen Pflichten verletzen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn bei Festnetz-Breitbandanschlüssen im Download nicht an wenigstens zwei Messtagen jeweils mindestens einmal 90 Prozent der vertraglich vereinbarten Maximalgeschwindigkeit erreicht werden.



Die Abweichungen muss der Kunde nachweisen. Die hierfür erforderlichen umfangreichen Messungen können sie jederzeit kostenlos unter breitbandmessung.de durchführen. Für mobile Anschlüsse ist eine Messung mit der kostenfreien Breitbandmessung-App möglich. Um diese Messungen künftig ganz automatisch durchführen, auswerten und dokumentieren zu lassen, wird derzeit eine PC-Software entwickelt.



Bundesnetzagentur gibt Rat



Haben Verbraucherinnen und Verbraucher Fragen zu Breitband, Datenschutz oder Frequenzen - dann sind sie bei der Bundesnetzagentur richtig. Auf ihrer Webseite finden sie Informationen über Kundenrechte und Unternehmenspflichten. Neben dem Wechsel des Telefonanbieters, Preisen und Rechnungsgestaltung informiert die Behörde auch über Möglichkeiten, Rufnummernmissbrauch, unerlaubte Telefonwerbung sowie Funkstörungen zu melden.



Bei Problemen mit dem Telekommunikationsanbieter können sich Verbraucher bei der Bundesnetzagentur beschweren. Sie geht diesen nach und kann Bußgelder verhängen.



Kommt es zum Streit zwischen einem Verbraucher und einem Anbieter, bietet die Bundesnetzagentur mit der Verbraucherschlichtungsstelle Telekom die Möglichkeit zur außergerichtlichen Streitbeilegung.



Auch die Verbraucherzentralen stellen umfangreiche Informationen rund um das Telefonieren bereit, etwa zu Anbieterwechsel, Call-by-Call-Telefonaten, Warteschleifen bei Hotlines sowie den Mobilfunk. Verbraucherprobleme nimmt der Marktwächter Digitale Welt auf, wertet diese aus und kann den Gesetzgeber auf Handlungsbedarf hinweisen. (23.02.2018/ac/a/m)





Telekommunikationsanbieter müssen ihre Kunden vor Vertragsabschluss mithilfe eines einheitlichen Produktinformationsblatts über die wesentlichen Bestimmungen des Vertrages aufklären. Das gibt die Telekommunikations-Transparenzverordnung seit Mitte letzten Jahres vor.Ziel ist es, dass sich Kunden verständlich und übersichtlich über die angebotenen Leistungen informieren, können bevor sie unterschreiben.Alles Wesentliche auf einen BlickLaut Verordnung müssen die Anbieter diese Informationen leicht zugänglich bereitstellen. Wichtige Details des Angebots sollen dabei übersichtlich auf einer Seite zusammengefasst werden. Enthalten sein müssen Angaben etwa über:- Verbrauchsgrenzen beim Datenvolumen, ab denen die Übertragungsgeschwindigkeit gedrosselt wird;- Vertragslaufzeit;- Verlängerungsoptionen sowie Kündigungsfristen mit ausdrücklicher Angabe des letzten Kalendertages, an dem die Kündigung eingehen muss, um eine nicht gewollte Vertragsverlängerung zu verhindern;- monatliche Kosten.Die Anbieter müssen zusätzlich auf jeder Telefonrechnung über die Mindestvertragslaufzeit und Kündigungsfrist informieren. Verbraucher sollen so die wichtigsten Informationen auf einen Blick erhalten. Die Anbieter sind auch verpflichtet mitzuteilen, wie Verbraucher die Geschwindigkeit ihres Anschlusses überprüfen können.Genau nachfragen lohnt sich