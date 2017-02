Der Südsudan ist seit Jahren auch ein Schwerpunkt der humanitären Hilfe der Bundesregierung. Allein im letzten Jahr hat Deutschland im Südsudan und in betroffenen Nachbarländern humanitäre Hilfe von annähernd 60 Millionen Euro bereitgestellt. Deutsche und internationale humanitäre Hilfsorganisationen konnten so für zehntausende Menschen die dringend notwendige Versorgung mit Nahrung, Wasser und medizinischer Versorgung ermöglichen.



Trotzdem reicht das internationale Engagement noch nicht aus. Denn die Hilfe muss in den betroffenen Regionen auch ankommen. Das ist in den Krisen- und Konfliktgebieten oftmals schwierig, vor allem, wenn Konfliktparteien den notwendigen humanitären Zugang nicht zulassen.



Auch die Europäische Union hat die Bereitstellung von 82 Millionen Euro für humanitäre Hilfe im Südsudan angekündigt.



Extreme Dürre am Horn von Afrika



Äthiopien, Kenia und insbesondere Somalia sind zurzeit von den massiven Auswirkungen einer extremen Dürre betroffen. Die akute humanitäre Notlage in weiten Landesteilen sorgt für weitere Flüchtlingsströme und Binnenvertriebene.



Somalia ist immer noch ein sehr fragiler Staat. Die Bundesregierung wird gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft die neue somalische Regierung unter Präsident Mohamed Abdullahi Mohamed "Farmajo" unterstützen. Im Fokus steht die Bewältigung der großen Herausforderungen des Landes - etwa politische Reformen, innere Sicherheit sowie eine nachhaltige Bekämpfung der Terrormiliz al-Schabaab.



16,5 Millionen Euro mehr für humanitäre Hilfe



Deshalb stellt die Bundesregierung jetzt zusätzlich 16,5 Millionen Euro für humanitäre Hilfsmaßnahmen am Horn von Afrika bereit. Diese sollen für die Nahrungs- und Trinkwasserversorgung sowie die Koordinierung der Hilfsmaßnahmen in diesen drei Ländern eingesetzt werden.



"Wir können unserer Verantwortung für die Menschen dort nur gerecht werden, wenn wir auch die Situation dort im Blick haben und den internationalen Organisationen in diesen Ländern beistehen, die humanitäre Herausforderung hinzubekommen, die Ernährung für die Menschen in diesen Ländern sicherzustellen", sagte der Sprecher des Auswärtigen Amts, Martin Schäfer, am Montag (20.2.) in der Bundespressekonferenz.



Insgesamt werden im Rahmen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in Somalia Mittel in Höhe von rund 107,6 Millionen Euro eingesetzt. Sie dienen im Wesentlichen dazu, Vorhaben in der Wasser- und Sanitärversorgung umzusetzen, die Gesundheitssituation zu verbessern, aber auch Fluchtursachen zu mindern und Flüchtlinge zu reintegrieren. Für humanitäre Hilfe stellte die Bundesregierung im vergangenen Jahr 38 Millionen Euro bereit. (Pressemitteilung vom 24.02.2017) (27.02.2017/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Den Ländern Ostafrikas droht eine schwere Versorgungskrise, so die Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Südsudan warnen die Vereinten Nationen vor einer Hungerkatastrophe. Auch in Äthiopien, Kenia und Somalia droht sich die Situation wegen anhaltender Dürre zu verschärfen. Die Bundesregierung engagiert sich mit umfangreichen Hilfsmaßnahmen.Die Vereinten Nationen (UN) haben vor einer sich dramatisch verschärfenden Lage im Südsudan gewarnt. Nahezu fünf Millionen Menschen haben nicht genug zu essen, eine Million Einwohner sind von einer Hungersnot bedroht und rund 100.000 schweben wegen Unterernährung bereits in Lebensgefahr, heißt es in einem UN-Bericht.Bürgerkrieg im Südsudan"Im Südsudan hungert die Bevölkerung und die Machthaber schauen zu", sagte Bundesentwicklungsminister Gerd Müller. "Statt mit Öl einen Bürgerkrieg zu befeuern, müssen die Konfliktparteien Verantwortung übernehmen und Frieden schaffen. Wir sagen zu den Menschen im Südsudan: Wir lassen euch nicht im Stich. Wir unterstützen die notleidende Bevölkerung direkt mit Nahrungsmitteln, sicherem Trinkwasser und investieren in die Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktion."Über 50 Millionen Euro UnterstützungBereits 2016 stellte die Bundesregierung dem Südsudan über 50 Millionen Euro für Projekte der Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung. Die Projekte werden mit den Vereinten Nationen und Nichtregierungsorganisationen wie der Deutschen Welthungerhilfe umgesetzt und kommen der notleidenden Bevölkerung unmittelbar zugute. Die Zusammenarbeit mit der südsudanesischen Regierung wurde aufgrund des Bürgerkrieges ausgesetzt.Schwerpunkt der humanitären Hilfe