2020 würden die Corona-Krise und ihre Bekämpfung die Ökonomien weltweit beeinträchtigen. Für Deutschland seien im ersten Halbjahr 2020 starke Rückgänge der Wirtschaftsleistung absehbar. Für die zweite Jahreshälfte erwarten die Analysten der Helaba eine V-förmige Erholung, die von der sehr expansiven Geld- und Fiskalpolitik, den umfangreichen Nachholeffekten und dem niedrigeren Ölpreis in Gang gesetzt wird. Daraus leite sich ihre BIP-Prognose von rund -3% für Deutschland ab. Wie sehe es nun in den Kernregionen der Helaba aus? Orientierung würden die Wachstumsraten während der Finanzkrise 2009 bieten. Im Durchschnitt sei damals der reale Output um 5,7% gesunken.



- Hessen (-7,2%) habe damals zu den Ländern mit den höchsten Rückgängen gezählt und dürfte auch 2020 mit etwa -5% überdurchschnittlich betroffen sein. Neben den Schwierigkeiten aller Unternehmen seien hier die Bewegungen an Deutschlands größtem Flugdrehkreuz Frankfurt fast zum Erliegen gekommen und am Messestandort müssten große Veranstaltungen verschoben oder abgesagt werden. Beides seien aber Wachstumsmotoren des Bundeslandes.



- NRW und Thüringen hätten 2009 eine Rezession durchlebt, die mit -5,4% bzw. -5,2% nahe am Durchschnitt gelegen habe. Mit ihrer dem Bundesdurchschnitt ähnlichen Wirtschaftsstruktur und einer geringeren Exportorientierung dürften sie auch diesmal kaum stärker als 3% schrumpfen.



- Brandenburg habe 2009 die drittniedrigste Abnahme (-2,8%) zu verzeichnen gehabt. Ursache sei der geringe Anteil der Industrie von 12% gewesen (Deutschland: 20%) - der Wirtschaftsbereich mit den tiefsten Einbrüchen. Auch habe das Land von der Nähe zu Berlin profitiert, das als Bundeshauptstadt und Nachfrager von vielfältigen Dienstleistungen stabilisiere. Beides seien Faktoren, die weiterhin gelten würden und zu einer etwas besseren Entwicklung in der Rezession führen dürften. (03.04.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ende März wurde das Wirtschaftswachstum der Bundesländer 2019 von den Statistischen Landesämtern bekannt gegeben, so die Analysten der Helaba.Diese Angaben aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung würden auf regionaler Ebene nicht saison- und kalenderbereinigt. Das gesamtdeutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei 2019 real um 0,6% gewachsen. Damit habe sich das Wirtschaftswachstum deutlich abgeschwächt - nach Raten zwischen 1,5% und 2,5% in den vorherigen fünf Jahren. Die Spannweite der Bundesländer um den Mittelwert habe sich im Abschwung auf rund 4,5 Prozentpunkte vergrößert. Berlin und Hamburg hätten mit 3,0% bzw. 2,2% die höchsten Wachstumsraten erreicht. Danach würden mit Werten zwischen 1,5% und 1,1% Mecklenburg-Vorpommern, Hessen und Schleswig-Holstein folgen. Relativ eng um das Durchschnittswachstum hätten sich Niedersachsen (0,9%), Brandenburg (0,8%), Bayern und Sachsen (0,5%) bewegt. Fast stagniert hätten Baden-Württemberg (0,1%) sowie Thüringen, Bremen und Nordrhein-Westfalen (0,2%). In der Rezession hätten sich dagegen 2019 schon das Saarland (-0,6%) und Rheinland-Pfalz (-1,3%) befunden.