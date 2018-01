Die Kreditnachfrage stieg nach Angaben der deutschen Banken im Unternehmensgeschäft moderat. Der Mittelbedarf der privaten Haushalte veränderte sich dagegen insgesamt wenig.



Die Januar-Umfrage enthielt zusätzliche Fragen zu den Refinanzierungsbedingungen der Banken und zu den Auswirkungen der neuen regulatorischen und aufsichtlichen Aktivitäten. Hierzu zählen unter anderem die in der CRR/CRD IV festgelegten Eigenkapitalanforderungen und die aus dem Comprehensive Assessment resultierenden Anforderungen. Vor dem Hintergrund der Lage an den Finanzmärkten berichteten die deutschen Banken im vierten Quartal 2017 von einer im Vergleich zum Vorquartal kaum veränderten Refinanzierungssituation. Im Hinblick auf die neuen regulatorischen und aufsichtlichen Aktivitäten weiteten die Banken ihre risikogewichteten Aktiva in der zweiten Jahreshälfte 2017 aus und stärkten ihre Eigenkapitalposition insbesondere über einbehaltene Gewinne erneut.



Im Euro-Währungsgebiet änderten die befragten Institute im Firmenkunden- und Konsumentenkreditgeschäft ihre Kreditstandards insgesamt nur geringfügig, während sie die Standards im Geschäft mit privaten Wohnungsbaukrediten leicht lockerten.



Die Kreditnachfrage stieg nach Einschätzung der im Euroraum befragten Institute im vierten Quartal 2017 im Unternehmensgeschäft deutlich, während die Nachfrage im Bereich der Konsumfinanzierung und im Bereich der privaten Baufinanzierung etwas verhaltener zulegte.



Die Refinanzierungssituation verbesserte sich nach Angaben der Banken im Euroraum im Schlussquartal 2017 etwas. Im Zuge der neuen regulatorischen und aufsichtlichen Aktivitäten stärkten die Banken in der zweiten Jahreshälfte 2017 ihre Eigenkapitalposition weiter. (23.01.2018/ac/a/m)





