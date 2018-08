Platz 5: NEO

Wien (www.aktiencheck.de) - Wie sich die Zeiten ändern können. Anfang 2017 betrug die Marktkapitalisierung aller digitalen Währungen weltweit nur 17,7 Milliarden US-Dollar, so die Experten von "FONDS professionell".Per Jahresende habe sich diese auf einen Gesamtwert von rund 613 Milliarden Dollar belaufen - eine Wertsteigerung von mehr als 3.300 Prozent! Zum Vergleich: Der Aktienmarkt lege historisch gesehen sieben Prozent pro Jahr zu, inklusive Dividende und inflationsbereinigt. Somit würde es Jahrzehnte dauern, bis Aktien die gleichen Gewinne generieren würden, die die Kryptowährungs-Investoren innerhalb von nur zwölf Monaten hätten erzielen können, schreibe das Anlegerportal "The Motley Fool".Doch in diesem Jahr habe sich der Wind für die Kryptowährungen gedreht. Zwar habe sich die Gesamt-Marktkapitalisierung in der ersten Januar-Woche noch auf bis zu 835 Milliarden Dollar gesteigert, doch seither gehe es für die digitalen Währungen stetig bergab - inzwischen hätten die meisten "Kryptos" mehr als drei Viertel ihres Wertes verloren.Die Plattform CoinMarketCap.com habe analysiert, wie sich die Top-14-Kryptowährungen seit ihrem Höhepunkt entwickelt hätten.So viel hätten die größten und beliebtesten Kryptowährungen von ihren Allzeithöchstständen verloren:Rückgang seit dem Höchststand von 0,300363 US-Dollar: -93 ProzentPlatz 1 (ex aequo): CardanoRückgang seit dem Höchststand von 1,33 US-Dollar: -93 ProzentPlatz 3 (ex aequo): IOTARückgang seit dem Höchststand von 5,69 US-Dollar: -92 ProzentPlatz 3 (ex aequo): RippleRückgang seit dem Höchststand von 3,84 US-Dollar: -92 Prozent