Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der VDMA hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:"Mit dem Ende der Pandemie-bedingten "Home-Office-Pflicht" kehrt wieder ein Stück Normalität zurück, das die Unternehmen zur ökonomischen Überwindung der Corona-Krise dringend brauchen. Trotz des Rückgangs der Fallzahlen kann aber noch keine vollständige Entwarnung gegeben werden. Deshalb ist es richtig, dass die Betriebe weiterhin mit Hygienekonzepten mögliche Ansteckungsgefahren minimieren.Aus der Corona-Krise kann kein Rechtsanspruch auf sogenanntes Home Office abgeleitet werden! Das Gegenteil ist der Fall: Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben bereits bewiesen, dass sie in der Lage sind, schnell und einvernehmlich flexible und somit individuell passende Lösungen für das mobile Arbeiten zu finden - auch ohne starre gesetzliche Vorgaben. Anders hätten weite Teile der Wirtschaft in den letzten anderthalb Jahren gar nicht funktionsfähig bleiben können. Zudem: Die Digitalisierung hat unser Leben schon lange vor Corona radikal verändert und damit auch die Arbeitswelt. Wo es betrieblich sinnvoll ist, bieten viele Betriebe längst mobiles Arbeiten an." (30.06.2021/ac/a/m)