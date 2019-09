Düsseldorf-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

259,80 Euro +0,10% (17.09.2019, 13:17)



Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

261,25 Euro -0,36% (17.09.2019, 14:36)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 288,60 -0,02% (17.09.2019, 14:36, vorbörslich)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (17.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Jim Kelleher von Argus Research:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Jim Kelleher, Analyst bei Argus Research, die Aktien von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) weiterhin zum Kauf.Die Quartalszahlen von Broadcom Inc. seien besser ausgefallen als erwartet. Allerdings seien die Kommentare des Managements hinsichtlich der weiteren Geschäftsentwicklung von Vorsicht geprägt gewesen.Der starke Cash flow-Trend bleibe aber intakt, so die Einschätzung der Analysten von Argus Research.Die Broadcom-Aktie werde mit einem signifikanten Abschlag gehandelt und sehe daher attraktiv aus. Investoren könnten auf eine stärkere Guidance gehofft haben. Der bestätigte Ausblick für 2019 impliziere aber, dass Broadcom die bevorstehende Smartphone-Saison als "okay" ansehe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Broadcom-Aktie: