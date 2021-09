Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 495,94 +2,10% (27.08.2021, 22:00)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

1YD



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (30.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) unter die Lupe.Die Broadcom-Aktie habe sich zuletzt immer weiter nach oben gearbeitet. Und der nächste Impulsgeber stehe bereits vor der Tür. Am Donnerstag lege der US-Halbleiterkonzern Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Die Q3-Zahlen könnten für das nächste Rekordhoch der Broadcom-Aktie sorgen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 30.08.2021)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:422,70 Euro +0,57% (30.08.2021, 13:19)