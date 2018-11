Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (29.11.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Craig Hettenbach von Morgan Stanley:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Craig Hettenbach vom Investmenthaus Morgan Stanley Anlegern eine Übergewichtung der Aktien von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO).Broadcom Inc. sei in den Kerngeschäftsbereichen Marktführer. Bei Smartphones- und Speicherlösungen sei aber das Wachstum durch Gegenwind gehemmt.Die CA-Übernahme biete zwar eine zusätzliche Umsatzbasis. Allerdings seien strategische Fragestellungen offen, so der Analyst Craig Hettenbach.In ihrer Broadcom-Aktienanalyse nehmen die Analysten von Morgan Stanley die Coverage des Titels mit dem Votum "overweight" wieder auf und legen ein Kursziel von 260,00 USD fest.Börsenplätze Broadcom-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Broadcom-Aktie:206,63 Euro +0,64% (29.11.3018, 15:52)