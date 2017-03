Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 218,50 +0,56% (03.03.2017, 15:26, vorbörslich)



ISIN Broadcom-Aktie:

SG9999014823



WKN Broadcom-Aktie:

A2ADV9



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Ltd.:



Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation.



(03.03.2017/ac/a/n)

Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Anthony Stoss von Craig-Hallum Capital:Im Rahmen einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Anthony Stoss von Craig-Hallum Capital seine Kaufempfehlung für die Aktien von Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO).Broadcom Ltd. habe dank stärkerer iPhone 7-Verkäufe sowie des Wachstums im Enterprise Storage-Segment wegen der erwarteten NAND-Knappheit sehr robuste Quartalszahlen vorlegen können.Auf Grund der anstehenden neuen iPhone-Generation bleiben die Analysten von Craig-Hallum Capital positiv gestimmt. Der zunehmende Verbau von Broadcom-Komponenten sowie steigende iPhone-Stückzahlen sollten das Wachstum weiter ankurbeln, so die Einschätzung des Analysten Anthony Stoss.In ihrer Broadcom-Aktienanalyse halten die Analysten von Craig-Hallum Capital am Votum "buy" fest und setzen das Kursziel von 220,00 auf 260,00 USD herauf.Frankfurt-Aktienkurs Broadcom-Aktie:208,19 Euro +1,92% (03.03.2017, 11:58)Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:208,13 Euro +0,63% (03.03.2017, 15:10)