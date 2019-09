Düsseldorf-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

259,15 Euro +0,50% (16.09.2019, 13:16)



Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

259,55 Euro -0,92% (16.09.2019, 13:29)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 286,50 -1,32% (16.09.2019, 14:12, vorbörslich)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (16.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Vivek Arya von BofA Merrill Lynch Research:Aktienanalyst Vivek Arya von BofA Merrill Lynch Research bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO).Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research sprechen nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen davon, dass sich das Geschäft von Broadcom Inc. auf der Talsohle befinde. Verschiedene Produktzyklen stünden nun bevor, inklusive Cloud Switching, AI und 5G Smartphones.Analyst Vivek Arya geht von einem Wachstum im Geschäftsjahr 2020 aus. Der Produktmix dürfte sich mehr in Richtung Software verlagern, wodurch sich Potenzial für eine höhere Profitabilität ergebe. Die EBIT-Marge könnte von 52,5% in 2019 auf längere Sicht bis auf 60% zulegen.Investoren sollten vor dem Einsetzen neuer Katalysatoren in den Titel einsteigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Broadcom-Aktie: