London-Aktienkurs British American Tobacco-Aktie:

2.870,00 GBp +1,06% (18.06.2019, 14:45)



ISIN British American Tobacco-Aktie:

GB0002875804



WKN British American Tobacco-Aktie:

916018



Ticker-Symbol British American Tobacco-Aktie:

BMT



London Ticker-Symbol British American Tobacco-Aktie:

BATS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol British American Tobacco-Aktie:

BTAFF



Kurzprofil British American Tobacco plc:



British American Tobacco (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker-Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF) ist einer der international größten Hersteller von Tabakprodukten. Die Unternehmensgruppe bietet mehr als 200 Zigarettenmarken an, unter anderem: Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Gauloises Blondes sowie HB. Darüber hinaus werden auch Zigarren, Pfeifentabak, Feinschnitttabak zum Selberdrehen der Zigaretten wie auch Snus hergestellt. British American Tobacco wurde 1902 gegründet und produziert in 44 Fabriken in 39 Ländern weltweit. Der Hauptsitz ist in London, UK. (18.06.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - British American Tobacco-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Tabak-Konzerns British American Tobacco plc (BAT) (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker-Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF).BAT habe im Rahmen des Trading Statements (12.06.) für das H1/2019 den Ausblick für 2019 (Anstieg des bereinigten EPS (währungsbereinigt) im hohen einstelligen Prozentbereich) bestätigt. Dabei habe BAT auf eine positive Entwicklung bei Zigaretten verwiesen, angetrieben durch das Absatzwachstum der strategischen Marken und steigende Preise, sowie eine sehr positive Entwicklung des US-Geschäfts. Überlagert worden sei dies durch Unternehmensaussagen, wonach das Wachstum der NGP-Produkte (Produkte der nächsten Generation; u.a. E-Zigaretten, Tabak-Heizgeräte) in H1 unterhalb der Unternehmens-Guidance (+30% bis +50% y/y (währungsbereinigt)) gelegen habe, mit einer von BAT erwarteten Beschleunigung (v.a. aufgrund von Produktinnovationen (z.B. glo Pro und glo Nano in Japan)) in H2 dann aber die Mitte der Bandbreite (bisherige Analystenerwartung: +50% y/y) erreichen solle. Beim Abbau der Verschuldung sehe sich BAT im Plan.Die Aktie habe mit einem Kursverlust (seit 12.06.: -8%) auf das Trading-Update sowie einen Medienbericht ("The Guardian" (15.06.)) reagiert, wonach der britische Pensionsfonds National Employment Savings Trust (Nest) künftig sein Portfolio "tabakfrei" halten wolle (derzeitiges Tabak-Exposure: 40 Mio. GBP).Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die British American Tobacco-Aktie und das Kursziel von 30 GBP. (Analyse vom 18.06.2019)Börsenplätze British American Tobacco-Aktie:Xetra-Aktienkurs British American Tobacco-Aktie:32,12 EUR +0,50% (18.06.2019, 14:02)