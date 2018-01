London-Aktienkurs British American Tobacco-Aktie:

5.045,00 GBp +1,61% (11.01.2018, 11:28)



ISIN British American Tobacco-Aktie:

GB0002875804



WKN British American Tobacco-Aktie:

916018



Ticker-Symbol British American Tobacco-Aktie:

BMT



London Ticker-Symbol British American Tobacco-Aktie:

BATS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol British American Tobacco-Aktie:

BTAFF



Kurzprofil British American Tobacco plc:



British American Tobacco (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker-Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF) ist einer der international größten Hersteller von Tabakprodukten. Die Unternehmensgruppe bietet mehr als 200 Zigarettenmarken an, unter anderem: Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Gauloises Blondes sowie HB. Darüber hinaus werden auch Zigarren, Pfeifentabak, Feinschnitttabak zum Selberdrehen der Zigaretten wie auch Snus hergestellt. British American Tobacco wurde 1902 gegründet und produziert in 44 Fabriken in 39 Ländern weltweit. Der Hauptsitz ist in London, UK. (11.01.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - British American Tobacco-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Tabak-Konzerns British American Tobacco plc (BAT) (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker- Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF).BAT rechne aus der am 22.12.2017 verabschiedeten und am 01.01.2018 in Kraft getretenen Steuerreform in den USA mit positiven Effekten, ohne diese für das Geschäftsjahr 2017 bereits quantifizieren zu können. Der Zigarettenhersteller erwarte für das abgelaufene Geschäftsjahr keinen Effekt auf die bereinigte effektive Steuerquote, die damit weiterhin bei rund 30% (H1/2017: 28,4%; 2016: 29,8%) gesehen werde. Trotzdem rechne BAT mit einer nicht liquiditätswirksamen Steuergutschrift resultierend aus der Neubewertung von latenten Steueransprüchen im Zuge der Akquisition von Reynolds American. Für 2018 gehe BAT dann von einem Rückgang der effektiven Steuerquote bis in den hohen Zwanziger-Prozentbereich aus und erwarte einen positiven Effekt von 6 Pp auf das EPS.Einer attraktiven Ausschüttungspolitik und der guten Marktposition bei "Produkten der nächsten Generation" stehe weiterhin vor allem ein deutlich rückläufiger Branchenabsatz bei Zigaretten entgegen, der sich künftig eher noch verstärken sollte.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die British American Tobacco-Aktie. Das Kursziel werde bei 55 GBP belassen. (Analyse vom 11.01.2018)Xetra-Aktienkurs British American Tobacco-Aktie:57,06 EUR +1,04% (11.01.2018, 11:21)