Paris (www.aktiencheck.de) - Wer die nahezu unendliche Geschichte rund um den Austritt Großbritanniens aus der EU lediglich aus der Perspektive Europas betrachtet hat, der dürfte um den Jahreswechsel Mitleid mit den Briten gehabt haben, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Zu düster seien die Prognosen für die Insel gewesen, als zu folgenschwer hätten Experten den Brexit bewertet. Doch obwohl das Ende der Briten in der EU einige Probleme mit sich bringe, wie etwa der zum Erliegen gekommene britische Export von Fisch und die zeitweise bestehenden Lieferschwierigkeiten von Gütern aus die EU auf die Insel, entwickle sich das Britische Pfund äußerst positiv. Der Grund: Aktuell werde die Situation stark von der Pandemie überlagert. Die britische Impfkampagne gelte als sehr erfolgreich und dürfte dem Land einen weiteren Lockdown ersparen. Zudem würden Briten früher wieder reisen können, als beispielsweise die Deutschen. Diese Rahmenbedingungen dürften auch die Binnenwirtschaft stützen.



Auch im Außenverhältnis mache sich die erfolgreiche Impfkampagne bemerkbar. Wer investieren und Covid-Risiken minimieren wolle, könnte Großbritannien dem Festland vorziehen. Der Euro könnte in Pfund langfristig sogar auf 0,80 fallen. Zwar werde die EU schon mittelfristig ebenfalls wieder auf den Wachstumspfad zurückfinden, doch habe Großbritannien einen Vorsprung. Das Pfund könnte im Vergleich zum Euro also noch durchaus noch ein wenig weiter aufwerten. (09.04.2021/ac/a/m)



