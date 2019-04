Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Vertreter des britischen Oberhauses haben gestern den Weg für eine weitere Verschiebung des Austrittsdatums Großbritanniens aus der EU zumindest von britischer Seite freigemacht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.EU-Ratspräsident Donald Tusk habe am Freitag eine Fristverlängerung von bis zu zwölf Monaten ins Spiel gebracht. Jede Fristverlängerung müsse jedoch vom Europäischen Rat einstimmig genehmigt werden, der am Mittwoch zu einem EU-Sondergipfel zusammentrete. Hierfür würden die EU-Vertreter aber eine Konkretisierung der britischen Strategie über den weiteren Austrittsprozess verlangen, welche maßgeblich von der Frage abhänge, ob und unter welchen Bedingungen die oppositionelle Labour-Partei den EU-Austrittsvertrag im Parlament unterstützen würde.Langsam würden die Devisenmärkte ein "No-Deal-Szenario" für den 12. April wieder verstärkt einzupreisen beginnen. So sei der Euro gestern deutlich über die Marke von 0,86 GBP geklettert. Im Falle eines ungeordneten EU-Austritts könnte die Einheitswährung sogar in Richtung 1,00 GBP aufwerten. (09.04.2019/ac/a/m)