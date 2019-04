Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Arbeitsmarkt in Großbritannien hat sich auch im Februar in hervorragender Verfassung präsentiert, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So sei die Beschäftigung (+177.000 3M/3M) erneut spürbar angezogen, während sich die Arbeitslosenquote mit 3,9% auf einem 40-Jahrestief behauptet habe. Der zunehmend leergefegte Arbeitsmarkt habe zudem das Lohnwachstum mit 3,5% gg. Vj. auf ein neues 10-Jahreshoch getrieben. Insgesamt trotze damit die Arbeitsmarktentwicklung weiterhin den politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten bezüglich der nach wie vor ungeklärten Rahmenbedingungen des britischen EU-Austritts. (17.04.2019/ac/a/m)



