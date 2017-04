Bonn (www.aktiencheck.de) - Die britische Premierministerin, Theresa May, hat gestern angekündigt, vorgezogene Neuwahlen zum britischen Unterhaus in die Wege zu leiten, so die Analysten von Postbank Research.May habe den Schritt mit dem geplanten EU-Austritt des Landes begründet. Mit ihrem Widerstand im Parlament schwäche die Opposition die Verhandlungsposition der Regierung. Nur durch vorgezogene Neuwahlen könne Stabilität für die kommenden Jahre gewährleistet werden. Derzeit hätten die regierenden Konservativen eine Mehrheit von 17 Stimmen im Unterhaus. Angesichts guter Umfragewerte setze May offensichtlich darauf, diese Mehrheit erheblich ausbauen zu können.Die EU-Ratspräsidentschaft sehe durch die Ankündigung der britischen Neuwahlen keinen Grund, ihr Vorgehen hinsichtlich der Brexit-Verhandlungen zu ändern. Die Leitlinien der EU für die Verhandlungen sollten auf dem Gipfel am 29. April beschlossen werden. (19.04.2017/ac/a/m)