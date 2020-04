NYSE-Aktienkurs Bristol-Myers Squibb-Aktie:

Bristol-Myers Squibb Company (ISIN: US1101221083, WKN: 850501, Ticker-Symbol: BRM, NYSE Ticker-Symbol: BMY) ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Biopharmazie. Die Gesellschaft entwickelt, produziert und vertreibt zahlreiche verschreibungspflichtige und rezeptfreie Arzneimittel. Diese kommen in folgenden Bereichen zum Einsatz: Herz-Kreislauf, Stoffwechsel, Nervensystem, HIV und Hepatitis, Krebs, Rheuma und Schmerz. Die Forschungsaktivitäten von Bristol-Myers Squibb konzentrieren sich auf die Indikationsgebiete Atherosklerose/-thrombose, Diabetes mellitus, krankhaftes Übergewicht, psychiatrische Erkrankungen, Morbus Crohn, Alzheimer/Demenz, HIV/AIDS, Hepatitis, Onkologie, Rheumatologie und Organtransplantationen.



Bristol-Myers Squibb Company verkauft seine Produkte an nationale und internationale Groß- und Einzelhändler. Einige Produkte werden auch an andere Pharmaunternehmen, Krankenhäuser oder direkt an Ärzte vertrieben. Der Bereich Forschung und Entwicklung ist essenziell bei Bristol-Myers Squibb: neben dem Angebot an Medikamenten, welches bereits auf dem Markt erhältlich ist, befinden sich zahlreiche Produkte in der Pipeline. Darüber hinaus hat die Gesellschaft zusammen mit Astra-Zeneca den Diabetes-Spezialisten Amylin übernommen und baut ihre Aktivitäten in diesem Bereich entsprechend aus. (20.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bristol-Myers Squibb-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Bristol-Myers Squibb-Aktie (ISIN: US1101221083, WKN: 850501, Ticker-Symbol: BRM, NYSE Ticker-Symbol: BMY) unter die Lupe.Der US-Konzern habe in den USA mit seinem wichtigen Krebsmittel Opdivo einen Studienerfolg erzielt. Eine Kombinationstherapie aus Opdivo und dem Antikörper-Medikament Yervoy habe bei zuvor unbehandelten Patienten mit einem Pleuramesotheliom in der Phase-III-Studie CheckMate-743 den primären Endpunkt mit Blick auf das Überleben erreicht, wie Bristol-Myers Squibb am Montag in Princeton im US-Bundestaat New Jersey auf Basis erste Ergebnisse mitgeteilt habe.Wie viele andere Pharma-Titel habe sich die Bristol-Myers Squibb-Aktie klar von den Tiefständen des Corona-Crashs lösen können. Zur Stunde werde der Wert nach den Studiendaten mit moderaten Kursaufschlägen getaxt. Schließlich handele es sich auch um eine kleine Indikation. Ohnehin favorisiere "Der Aktionär" im Sektor die Schweizer Schwergewichte Roche und Novartis, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Bristol-Myers Squibb-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bristol-Myers Squibb-Aktie:55,96 EUR +0,56% (20.04.2020, 14:50)