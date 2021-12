Tradegate-Aktienkurs BridgeBio Pharma-Aktie:

Kurzprofil BridgeBio Pharma Inc.:



BridgeBio Pharma (ISIN: US10806X1028, WKN: A2PLX7, Ticker-Symbol: 2CL, NASDAQ-Symbol: BBIO), gegründet am 9. März 2016, entdeckt und entwickelt Medikamente, die auf gut charakterisierte genetische Krankheiten abzielen. Die Produktplattform des Unternehmens ist in drei Hauptkategorien unterteilt: Mendelian, Onkologie und Gentherapie. Das Pipeline-Programm des Unternehmens umfasst Produktkandidaten, die von der frühen Entdeckung bis zur späten Entwicklung reichen. (27.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BridgeBio Pharma-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BridgeBio Pharma (ISIN: US10806X1028, WKN: A2PLX7, Ticker-Symbol: 2CL, NASDAQ-Symbol: BBIO) unter die Lupe.Erst Allakos vor Weihnachten, jetzt BridgeBio Pharma nach dem Weihnachtsfest: Die beiden Biotech-Gesellschaften hätten mit enttäuschenden Studiendaten zum Jahresende bei den Anlegern für lange Gesichter gesorgt. Zwar verfüge BridgeBio Pharma über eine breite Pipeline, doch der Rückschlag beim Top-Projekt Acoramidis wiege schwer.Am Montag hat BridgeBio Pharma die zwölfmonatigen Top-Line-Ergebnisse der Phase-3-Studie mit Acoramidis zur Behandlung der Transthyretin-Amyloidose (ATTR) veröffentlicht. Der primäre Endpunkt sei hierbei verfehlt worden. Bei der Substanz Acoramidis habe es sich um eines der wichtigsten Spätphasen-Projekte in der klinischen Entwicklung von BridgeBio Pharma gehandelt. Das Unternehmen habe mit Nulibry und Truseltiq bereits zwei Produkte am Markt.Generell verfolge das Unternehmen Produktkandidaten, die seltene Erkrankungen adressieren sollten. Der Markt gelte als lukrativ, doch die Weiterentwicklung einer breiten Pipeline, wie sie BridgeBio Pharma inne habe, koste viel Geld. Per Ende September hätten die Barmittel inklusive Kreditfazilität 1,2 Mrd. USD betragen.