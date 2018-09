- 40% der institutionellen Anleger gehen davon aus, dass sich an ihrem Anlagerisiko in den nächsten drei bis fünf Jahren nichts ändern wird, das sind 10% mehr als im zweiten Quartal 2018.



- Fragen der aufsichtsrechtlichen Meldepflicht wie zum Beispiel nach Solvency II und der AIFMRichtlinie bleiben die am häufigsten benötigten Leistungen (28%), obwohl diese seit dem ersten Quartal 2018 um fast 10% zurückgegangen sind.



- 17% der Befragten glauben, dass die Fonds-Neuausrichtung ein weiterer Bereich ist, in dem die Unternehmen nach dem Brexit am häufigsten Hilfe benötigen werden; er überholt damit die Bereiche Performance und Risikoanalyse, die auf 8% gesunken sind.



- Mehr als ein Drittel (37%) der institutionellen Anleger glauben, dass ihr Unternehmen mehr grenzüberschreitende Fonds-Standorte nutzen wird, wobei die Manager Länder wie Luxemburg (57%) und Irland (54%) als am interessantesten einstufen.



"Die Stimmung der Anleger in Bezug auf britische Anlagen spaltet sich zunehmend, da die Fristen für den Brexit eine immer größere Rolle spielen," sagte Michael Metcalfe, Leiter Global Macro Strategy bei State Street Global Markets. "Insgesamt sind die Optimisten, also diejenigen, die ihren Bestand zu erhöhen planen, immer noch - gerade so - in der Überzahl. Die Ende August veröffentlichten Daten der britischen Notenbank - die den größten Rückgang der ausländischen Bestände an britischen Staatsanleihen (Gilts) seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1982 aufweisen - zeigen jedoch, dass dies nicht bei allen Anlegergruppen der Fall sein dürfte."



"Bisher sah es beim Brexit so aus, dass die Angst vor wirtschaftlichen Störungen und einer Kapitalflucht unbegründet ist und die Investoren bereit sind, dem Land einen Vertrauensvorschuss zu gewähren. Je weiter wir uns aber den wichtigen Brexit-Terminen nähern, ohne dass es Anzeichen dafür gibt, dass ein Deal erreicht werden kann, desto wahrscheinlicher wird es, dass diese Angst für die Anleger auch Realität wird," so Metcalfe weiter.



"Das Pfund Sterling bleibt unter Druck und spiegelt damit die geringen Erwartungen der Devisenmärkte in Bezug auf die Brexit-Verhandlungen wider, wobei sich die Zinssätze aufgrund von Zinserhöhungen nur kurz erholt haben," sagte Bill Street, Leiter Investments EMEA bei State Street Global Advisors. "Das Ausmaß der negativen Stimmung in Verbindung mit einer Unterbewertung bedeutet, dass die Währung bei positiveren Schlagzeilen eher stark anzieht." (06.09.2018/ac/a/m)





