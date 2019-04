Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Geht es nach dem Willen von Premierministerin May, soll die Brexit-Deadline noch weiter nach hinten verschoben werden, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Derweil würden sich weitere Bremsspuren in der konjunkturellen Entwicklung des Vereinigten Königreichs zeigen. Die Stimmung im Dienstleistungssektor sei im März überraschend auf den niedrigsten Wert seit Juli 2016 gesunken und befinde sich außerdem mit 48,9 nun unterhalb der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Selbst bei den zuletzt starken Stimmungsdaten aus dem Verarbeitenden Gewerbe zeige ein zweiter Blick die Brexit-Sorgen. Die Lagerbestände der Industrie befänden sich auf einem historischen Höchststand unter allen G7-Ländern. Da diese Lagerinvestitionen einmaliger Natur sein dürften, würden die kommenden Investitionsdaten voraussichtlich deutlich schwächer ausfallen. Dies deute darauf hin, dass die britische Wirtschaft im März bereits geschrumpft sein könnte.Das Pfund habe jedoch die Daten ignoriert und stattdessen erfreut auf die jüngsten Brexit-Neuigkeiten aus London reagiert, indem es gegenüber dem Euro um rund 0,8 Prozent aufgewertet habe. (04.04.2019/ac/a/m)