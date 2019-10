Stockholm (www.aktiencheck.de) - Der britische Premierminister Boris Johnson und der Präsident der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker haben sich auf ein Abkommen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich geeinigt, so Sébastien Galy, Senior-Makrostratege bei Nordea Asset Management.Wahrscheinlich würden die Konservativen einen sehr hohen Preis zahlen müssen, um den Deal über die Ziellinie bringen zu können. Das Einzige jedoch, das der Premierminister anbieten könne, sei eine erhebliche Übertragung von Befugnissen an Nordirland oder Schottland. Die Frage sei, ob eine der Parteien das Angebot annehmen werde. Wenn die Alternative allerdings ein harter Brexit sei - die EU unterstütze den Premierminister in seinem Versprechen, keine Verlängerung der Verhandlungen zu erwirken -, dürfte ein Deal höchstwahrscheinlich auch dann zustande kommen, wenn er nicht zusätzlich versüßt werde.Der Markt sei zu diesem Zeitpunkt sehr vorsichtig, denn es sei nach wie vor unklar, ob der Deal am Samstag durchgehen werde. Die Experten würden zu behaupten wagen, dass die EU diesen Deal annehmen möchte und den Premierminister in seinem Wunsch unterstütze, die Verhandlungsdauer nicht zu verlängern. Die Folge wäre ein nicht zu vernachlässigender Aufwärtstrend für das Pfund Sterling und risikoreiche Anlagen in Großbritannien, aber auch kurz- und mittelfristig ein deutlicher Aufschwung für europäische Aktien von Frankreich über Deutschland bis in die Niederlande, da sich die Schockstarre, die die britische Wirtschaft aktuell lähme, auflösen würde. (Ausgabe vom 17.10.2019) (18.10.2019/ac/a/m)