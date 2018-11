Im Handel sähen die beiden Seiten als "getrennte Märkte und getrennte Rechtsordnungen" eine "möglichst enge Beziehung vor, mit Blick darauf, rechtmäßigen Handel zu erleichtern".



Das seien recht vage Aussagen, die unbeantwortet lassen, inwieweit das Vereinigte Königreich künftig EU-Standards einhalten müsste, beispielsweise in Bereichen wie Wettbewerb, Steuern, Sozial- und Arbeitsschutz oder Umwelt. Deshalb dränge beispielsweise Frankreich darauf, dass das Vereinigte Königreich künftige europäische Richtlinien zum Klimawandel automatisch in das Gesetz aufnehmen solle, im Gegenzug für eine Einigung über den Handelspakt.



Bei den Finanzdienstleistungen sei der Begriff "Passporting" durch "Equivalence" ersetzt worden, den weitaus strengeren Ansatz, den die USA und die Schweiz verfolgen würden. Das seien schlechte Nachrichten für die Banken in der Stadt.



Ein "No-Deal"-Szenario wäre deutlich negativ für Investitionsentscheidungen und das Wirtschaftswachstum und würde die Aktienmärkte tiefer sinken lassen. Dies sei besonders wichtig für Unternehmen, die auf die britische Wirtschaft angewiesen seien, was vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen der Fall sei. Wenn sich positive Entwicklungen fortsetzen würden, dann treffe das Gegenteil zu: Die Märkte würden zumindest kurzfristig höher tendieren und britische Unternehmen könnten erleichtert aufatmen.



Nach Theresa Mays Ankündigung habe das Pfund deutlich zugelegt und seinen größten Tagesgewinn seit drei Wochen verzeichnet. Aber 2019 werde für das Pfund Sterling entscheidend sein. Bis wir das endgültige Ergebnis der Verhandlungen kennen, ist es unmöglich, die zukünftige Richtung der Währung vorherzusagen, so die Experten von Merck Finck Privatbankiers. In jedem Fall würde ein No-Deal-Szenario jedoch Druck auf das Pfund ausüben.



Auch wenn der Prozess bei jedem Schritt zwei Schritte zurück zu gehen scheine, sei jeder Fortschritt eine gute Nachricht. Das sehen die Experten von Merck Finck Privatbankiers an den Devisenmärkten.



Der Beginn des formalen Brexit-Übergangsprozesses im März 2019 werde für die dringend benötigte Klarheit sorgen und werde sowohl dem Vereinigte Königreich als auch Europa helfen - und das, kurz nachdem das 2,5 Billionen Euro schwere "quantitative easing" Programm der EZB ende.



Vorerst jedoch bleibe die Politik zum Brexit überaus heikel. Und in einer Zeit, in der die weltweiten Märkte sehr volatil seien und die Weltwirtschaft in die späten Phasen ihres Wachstumszyklus eintrete, würden die Kosten für eine anhaltende Unsicherheit extrem hoch erscheinen.



Auf Grundlage dieser aktuellen Gegebenheiten raten die Experten von Merck Finck Privatbankiers ihren Kunden weiterhin vorerst davon ab, in die britische Währung Pfund zu investieren bzw. sich in englischen Anleihen und Aktien zu positionieren.



Die Experten von Merck Finck Privatbankiers beobachten den Brexit sehr genau und werden bei einer Veränderung der Situation ihre Empfehlung neu beurteilen. (23.11.2018/ac/a/m)





