Laut jüngster Umfragen führe Johnson mit den Tories vor Labour mit 35% zu 25%. Die Konservativen hätten somit seit Theresa Mays Rücktritt wieder Zugewinne verbuchen können. Das Brexit-Hin und Her scheine Johnson kaum bis gar nicht geschadet haben.



Gewinne Johnson, dann könne er den Deal mit seiner Mehrheit im Parlament relativ zügig durchbringen. Ein harter Brexit sei somit auch bei einem Wahlsieg der Tories so gut wie ausgeschlossen. Abseits der Umfrageergebnisse (die aufgrund der Wahlspezifika in GB nicht 1:1 auf das reale Ergebnis umgelegt werden könnten) dürfte Johnson laut Insidern mit einer knappen Mehrheit das Rennen machen. Die Analysten würden diesem Szenario somit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50% geben.



Könne Johnson (oder auch Labour) hingegen keine Mehrheit erzielen und würden die Tories eine Koalition mit der Brexit-Partei eingehen, könne auch das No-Deal Brexit Thema wieder aufpoppen.



Gewinne Labour sei vieles offen, auch ein neuerliches Referendum könne nicht ausgeschlossen werden (hierüber sei Labour selbst gespalten). Im Endeffekt würde dieses Szenario - falls überhaupt - aber auf einen weicheren Brexit hinauslaufen.



Die Finanzmärkte, vor allem das Britische Pfund würden diese Entwicklungen widerspiegeln. Die Zugewinne beim Britischen Pfund in den letzten Wochen und die wieder größere Risikofreude auf den Finanzmärkten sei vor allem der Tatsache geschuldet, dass ein No-Deal Brexit mit den letzten Entwicklungen vorerst unwahrscheinlich geworden sei.



Je nach Wahlausgang könnten aber die Turbulenzen wieder von vorne beginnen. Zudem müsse bedacht werden, dass der Austrittsvertrag ja nur die Übergangfrist regele, die laut Vertrag mit Ende 2020 ende. Was danach komme, wie die Handelsbeziehungen mit der EU geregelt würden, müsse in dieser Phase ausverhandelt werden. Das bedeute, dass Streitigkeiten, wie die zukünftigen Wirtschaftsverflechtungen mit der EU zu gestalten seien in der gleichen Intensität weitergeführt werden dürften und auch die No-Deal Diskussion wieder aufflammen könnte. Somit sei klar, dass dieses Thema unter anderem auch die Finanzmärkte noch länger beschäftigen werde. (30.10.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Im Brexit-Drama wird der nächste Akt eröffnet, der eine deutliche Wendung bringt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Geschichte bisher: Nachdem sich die EU und Premierminister Johnson auf eine Brexit-Vertragsänderung geeinigt hätten und diese beim EU-Gipfel abgesegnet worden sei, habe das britische Parlament Johnson mehrmals einen Strich durch die Rechnung gemacht. Folglich habe Johnson das Ratifizierungsgesetz auf Eis gelegt und Neuwahlen gefordert, die nach seinem vierten Anlauf gestern im Unterhaus mit 438 zu 20 Stimmen abgesegnet worden seien. Heute werde das Gesetz formal im Oberhaus abgenickt werden, das Parlament werde dann in der kommenden Woche aufgelöst. Unterstützung sei diesmal von den Oppositionsparteien (Schottische Nationalisten, Liberaldemokraten und auch Labour) gekommen.Labour, die sich bei den letzten Abstimmungen noch der Stimme enthalten habe, habe diesmal den Widerstand aufgegeben. Begründet worden sei dies damit, dass die früheren Forderung eines Ausschlusses eines No-Deal Brexits erfüllt worden sei. Im Unterschied zur Abstimmung am Montag habe Johnson gestern das Erfordernis einer 2/3 Mehrheit mit Hilfe eines Neuwahlgesetzes umgangen, bei dem nur die einfache Mehrheit notwendig gewesen sei. Dem seien im Vorfeld allerdings noch Zugeständnisse an die beiden kleineren Parteien vorausgegangen. Die Beschlussfassung der Brexit-Gesetze werde jetzt erst nach den Wahlen erfolgen. Gleichzeitig hätten die Oppositionsparteien von Änderungsvorschlägen abgesehen. Beim Wahltermin habe sich Johnson mit dem 12. Dezember durchgesetzt. Das erste Abstimmungsergebnis werde es am Freitag den 13. Dezember in den frühen Morgenstunden geben.Anhand der derzeitigen Faktenlage zum Brexit, die sich bis jetzt nahezu täglich geändert habe, bringe das nunmehr fixe Neuwahlszenario nicht viel mehr Klarheit über den zukünftigen Brexit Verlauf aber zumindest die Chance, dass mit eindeutigen Mehrheiten die Pattsituation beendet werden könne. Entscheidend für den weiteren Verlauf sei daher, wer den Wahlsieg davontrage. Dabei dürfe eines nicht übersehen werden: Die Wahlen könnten im Endeffekt als Abstimmung über den Brexit gesehen werden, was sich in einem letztlich versteckten Referendum über ein ja oder nein zum Austritt zuspitzen könnte. Während sich die Tories mit dem Brexit eindeutig positioniert hätten und sich die Liberaldemokraten für einen Verbleib in der EU einsetzen würden, halte sich Labour nach wie vor alle Optionen offen.