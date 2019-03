Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Es verdichten sich die Anzeichen, dass auf dem heute beginnenden Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs noch nicht abschließend über den eingereichten Antrag Großbritanniens auf eine Verschiebung des EU-Austrittstermins befunden wird, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die britische Premierministerin Theresa May habe gestern um eine Verlängerung der Artikel 50-Verhandlungsperiode bis zum 30. Juni gebeten. Ein längerer Aufschub werde u. a. deswegen nicht angestrebt, da es nicht im Interesse der beiden Vertragsparteien sei, dass Großbritannien an den Europawahlen im Mai teilnehme. Der Antrag auf Verschiebung habe indes keinen Lösungsansatz für den Fall enthalten, dass der mit der EU ausgehandelte Austrittsdeal auch in einem dritten Anlauf nicht angenommen werde. Nach Ansicht von EU-Ratspräsident Donald Tusk sei eine kurze Verschiebung nur unter der Bedingung möglich, dass das britische Unterhaus den vorliegenden Austrittsvertrag doch noch annehme.



Das Britische Pfund habe gestern mit Kursverlusten auf die Meldung reagiert, dass der EU-Gipfel diese Woche wohl noch keine Entscheidung in der EU-Austrittsfrage mit sich bringe. Der Euro habe wieder auf Kurse klar über 0,86 GBP zugelegt. In den kommenden Tagen sei hier mit einer erhöhten Volatilität zu rechnen. (21.03.2019/ac/a/m)

