Das Brexit-Drama geht in die gefühlt 37. Verlängerung, so die Analysten von Postbank Research.Das Europaparlament werde über den Brexit-Vertrag erst abstimmen, wenn beide britischen Parlamentskammern zugestimmt hätten. Dies werde dem Vernehmen nach nicht mehr in dieser Woche sein. Der Zeitrahmen bis zum vorgesehenen Austrittstermin am 31. Oktober werde damit sehr eng, selbst wenn ab jetzt alles glatt gehen sollte. Allerdings werde davon ausgegangen, dass die EU ggf. der durch die britische Regierung beantragten Fristverlängerung zustimmen werde, auch wenn der Antrag von Regierungschef Johnson nicht unterschrieben worden sei.Konjunkturdaten seien weiterhin Mangelware. Nachdem gestern keine relevanten Zahlen veröffentlicht worden seien, würden heute wenigstens die Verkäufe bestehender Häuser in den USA bekannt gegeben. Der Markt rechne für September mit einem Rückgang von 5,49 auf 5,45 Mio. Neue Rückschlüsse auf die US-Konjunktur hätten sich daraus aber nicht ableiten lassen.