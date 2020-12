Insbesondere Boris Johnson stehe an dieser Stelle unter großem Druck. Sollte ein "harter" Brexit wirklich nicht abgewendet werden können, wäre im Vereinigten Königreich zum Start des Jahres 2021 mit einem unnötigen ökonomischen Chaos zu rechnen, welches die nach dem zweiten Lockdown eigentlich zu erwartende Gegenbewegung bei der realen Wirtschaftsaktivität regelrecht abwürgen könnte. Die britische Regierung dürfte eine solche Entwicklung eigentlich nicht favorisieren. Dieses Faktum spreche natürlich für eine Einigung zwischen den beiden Seiten.



Auch die EU würde von einem Abkommen wirtschaftlich profitieren. Regierungsvertreter in Irland hätten in Presseinterviews jüngst wieder gewisse Hoffnung auf einen Deal geweckt. Dies möge zwar auch Zweckoptimismus sein, dennoch handle es sich um ein positives Signal. Die Republik Irland habe nicht nur ökonomisch ein besonderes Interesse an einer Einigung und die Offiziellen in Dublin dürften auch daher gut über den Verlauf der Gespräche der EU mit Großbritannien informiert sein.



Die problematischen Punkte bei den Gesprächen scheinen weiterhin die Fischerei, die Sicherstellung fairer Wettbewerbsbedingung und die Frage nach den Mitteln zur Durchsetzung des Abkommens zu sein, so die Analysten der Nord LB. Hier müssten noch für London und Brüssel akzeptable Lösungen gefunden werden. Die Zeit dafür werde knapp. Beide Seiten würden daher auch Maßnahmen für den Fall des "harten" Brexit planen.



Die EU und das Vereinigte Königreich hätten die bisher gültige Frist für eine Einigung beim Brexit wieder verstreichen lassen. Die Gespräche über einen Deal würden also doch weiter gehen. Damit seien London und Brüssel nun sprichwörtlich in der Nachspielzeit der Verlängerung der Verlängerung angekommen und eine Abschätzung der weiteren Schritte beider Seiten werde immer schwieriger. Offenkundig bestehe aber immerhin ein grundsätzliches Interesse an einer Lösung. Das Brexit-Chaos halte somit an. Klar sei aber auch, dass sich selbst mit einem Deal spürbare Belastungen für die britische Volkswirtschaft ergeben würden. Eine Einigung zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich könnte lediglich das größte ökonomische Chaos zum Start des Jahres 2021 doch noch verhindern. (14.12.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Eigentlich sollte bis zum gestrigen Sonntag absolute Klarheit über den Brexit herrschen, so die Analysten der Nord LB.Wie so häufig bei der Scheidung von London und Brüssel hätten sich nun aber wieder Planänderungen ergeben. Die ursprünglichen Terminvorgaben seien damit also offenkundig nicht mehr von Relevanz. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson hätten in einem Telefongespräch beschlossen, die Frist für eine Einigung abermals zu verlängern. Der Brexit bleibe damit eine unendliche Geschichte. Er könnte aber weiterhin auch noch zu Mission Impossible werden!